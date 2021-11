Premier Nowej Zelandii przerwała transmisję w mediach społecznościowych. "Powinnaś być w łóżku, kochanie"

Premier Nowej Zelandii w poniedziałek 8 listopada prowadziła na swoim profilu na Facebooku wieczorną relację na żywo na temat aktualnej sytuacji pandemicznej w kraju. W pewnym momencie słychać było głos córki Ardern. - Powinnaś być w łóżku, kochanie - odpowiedziała córce polityk. - Czas spać. Idź do łóżka i zaraz do ciebie przyjdę. Za chwilę będę - dodała.

- Przepraszam wszystkich - zwróciła się premier do swoich widzów, po czym ponownie mówiła do córki: - Tak, babcia zabierze cię do łóżka.