Spędził sześć lat w australijskim obozie dla uchodźców. Kurdyjsko-irański pisarz z nowozelandzkim azylem

Kurdyjsko-irański uchodźca, pisarz i dziennikarz Behrouz Boochani otrzymał oficjalnie azyl w Nowej Zelandii. Boochani był przetrzymywany przez ponad sześć lat w obozie na należącej do Papui-Nowej Gwinei przybrzeżnej wyspie Manus, gdzie umieszczani są migranci próbujący dostać się do Australii.

Pisarz powiedział, że czuje się bezpieczny, "wiedząc, że jest przed nim przyszłość". - Jestem bardzo szczęśliwy posiadając pewną jasność co do mojej przyszłości. Czuję pewną ulgę i w końcu jestem bezpieczny - skomentował w rozmowie z "The Guardian".

Decyzja rządu prezentem urodzinowym

Wielokrotnie pisał dla "The Guardian" o sytuacji w obozie. Napisał książkę "No Friend But the Mountains", przesyłając tekst wydawcy za pomocą Whatsappa, za którą otrzymał najważniejszą australijską nagrodę literacką. Na jej podstawie kręcony jest film.