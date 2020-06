Kierowca otworzył ogień do policjantów. "Straciliśmy kolegę i przyjaciela"

Podczas rutynowego zatrzymania samochodu w Nowej Zelandii kierowca zaczął strzelać do policjantów. Jeden z nich nie żyje, drugi jest ciężko ranny. To pierwszy funkcjonariusz w tym kraju, który zginął na służbie od co najmniej dekady.

Do zdarzenia doszło około godziny 10.30 czasu lokalnego (pół godziny po północy w Polsce) w Auckland, największym mieście Nowej Zelandii. Policja próbowała zatrzymać jeden z pojazdów do rutynowej kontroli. Uruchomiła syreny i ruszyła za samochodem, jednak funkcjonariusze zgubili go z oczu. W końcu zlokalizowali pojazd, który chwilę później zderzył się z innym autem na ulicy Reynella. W wypadku ranna została jedna osoba. Gdy funkcjonariusze próbowali zbliżyć się do samochodu, wysiadł z niego kierowca, trzymając w rękach strzelbę. Mężczyzna oddał kilka strzałów w stronę policjantów. Następnie wsiadł do innego pojazdu i odjechał z miejsca zdarzenia.