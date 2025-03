"Myślicie, że on naprawdę rozumie historię?". Skrytykował Trumpa, stracił stanowisko

"Myślicie, że on naprawdę rozumie historię?"

Goff w swojej wypowiedzi zestawił działania Trumpa w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie i odmrażania stosunków z Rosją z układem monachijskim z 1938 roku podpisanym przez Wielką Brytanię, Francję , Włochy i Niemcy . Porozumienie to, podpisane bez udziału Czechosłowacji, dało Adolfowi Hitlerowi pozwolenie na aneksję części tego kraju. Rok później hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, co rozpoczęło II wojnę światową.

- Ponownie przeczytałem przemówienie (Winstona - red.) Churchilla do Izby Gmin w 1938 roku po układzie monachijskim. Zwrócił się do Chamberlaina i powiedział: "Miałeś wybór między wojną a hańbą. Wybrałeś hańbę, a będziesz miał wojnę" - powiedział Goff. - Prezydent Trump przywrócił popiersie Churchilla do Gabinetu Owalnego, ale czy myślicie, że on naprawdę rozumie historię? - dodał.