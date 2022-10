Aborcja na telefon. Kobiety w Nowej Zelandii będą mogły zamówić tabletki wczesnoporonne w czasie teleporady

Nowa Zelandia to jeden z niewielu krajów na świecie, obok m.in. Wielkiej Brytanii i Kolumbii , który umożliwi kobietom skorzystanie z teleporady w celu usunięcia ciąży. 1 listopada 2022 uruchomiony zostanie trzeci etap usługi nazwanej "Decide" ("Zdecyduj" - ang.), który obejmie możliwość zamówienia przez telefon tabletek wczesnoporonnych do swojego domu.

Aborcja przez telefon

"Decide" to rządowy serwis skierowany do kobiet planujących przerwanie niechcianej ciąży. W ramach prac nad upowszechnianiem dostępu do aborcji w całym kraju w kwietniu 2022 roku wdrożono pierwszy etap usługi. Obejmował on uruchomienie bezpłatnej, całodobowej infolinii, dzięki której kobiety mogły uzyskać informacje dotyczące aborcji lub w razie potrzeby umówić się na wizytę w przychodni. Uruchomiono też stronę internetową z informacjami na temat aborcji, typów dostępnych procedur aborcyjnych i miejsc, gdzie można poddać się temu zabiegowi. Drugi etap, uruchomiony w lipcu, obejmował możliwość pozyskania dalszych informacji i wsparcia dla pacjentek, które już poddały się aborcji, a także możliwość uzyskania porady związanej z zabiegiem usunięcia ciąży.