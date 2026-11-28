Świat Nowa "teoria zwycięstwa" Iranu. Nie wymaga militarnego pokonania USA Oprac. Adam Styczek |

Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

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Po miesiącach wojny z Ameryką irański reżim nie tylko nie upadł, ale wręcz nabiera pewności siebie. W dużej mierze dlatego, że Teheran zdał sobie sprawę, iż jest w stanie doprowadzać do "kolosalnych zniszczeń stosunkowo małym kosztem". Teraz Iran zakłada więc, że aby wygrać wojnę, nie musi zmierzać do militarnego pokonania USA - pisze Karim Sadjadpour, ekspert amerykańskiego think tanku Carnegie Endowment for International Peace. W ocenie autora nowa "teoria zwycięstwa", jaką przyjęły irańskie władze, polega na przekonaniu "dwóch grup odbiorców" - amerykańskiej opinii publicznej i państw Zatoki Perskiej - że kontynuowanie wojny przyniesie zniszczenia i koszty niewarte poświęceń.

Ataki na amerykańskie bazy wojskowe w regionie, centra danych, statki, infrastrukturę naftową, przeprowadzane za pomocą tanich dronów typu Shahed, zmuszają przeciwników Teheranu do bardzo kosztownej obrony za pomocą kolosalnie drogich rakiet przechwytujących.

Antyamerykański billboard w Teheranie Źródło zdjęcia: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Sadjadpour cytuje brytyjskiego generała i byłego dowódcę sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Nicka Cartera, który nazywa to "zwalczaniem frisbee za pomocą Ferrari".

Tymczasem Mohsen Rezaei, wieloletni dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji i szef rady bezpieczeństwa narodowego zagroził ostatnio wszystkim krajom Zatoki atakami na podwodne kable komunikacyjne, obiekty związane z sektora AI i centra technologiczne oraz infrastrukturę, jeśli USA wznowią działania wojenne.

Komunikat dla sąsiednich państw - wyjaśnia ekspert - brzmi następująco: "droga do regionalnego bezpieczeństwa wiedzie przez Iran, a nie przez Stany Zjednoczone czy Izrael".

Koniec wojny USA z Iranem będzie "jedynie antraktem"

Nowy duchowy i polityczny przywódca Iranu Modżtaba Chamenei zapowiedział, że "narody i terytoria regionu nie będą już służyć jako tarcze dla amerykańskich baz (wojskowych)".

Sadjadpour uważa jednak, że efekt tych zabiegów o oderwanie krajów Zatoki Perskiej od sojusznika i gwaranta bezpieczeństwa, jakim są USA, może być odwrotny od zmierzonego. Im bardziej atakowane będą państwa ościenne, tym bardziej będą potrzebowały pomocy Waszyngtonu.

Tak czy inaczej - podkreśla autor - "koniec tej wojny będzie jedynie antraktem". Przypomina, że Republika Islamska jest reżimem, który okrzepł w latach poważnych kryzysów, jak 444 dni przetrzymywania zakładników z amerykańskiej ambasady w Teheranie, czy osiem lat wojny w Irakiem.

Były to "kryzysy założycielskie", które nauczyły religijnych przywódców i elity wywodzące się z Korpusu Strażników Rewolucji, jak wykorzystywać takie okoliczności do konsolidowania społeczeństwa i utrwalania reżimu - wyjaśnia Sadjadpour.

Modżtaba Chamenei wystosował nawet do amerykańskiej opinii publicznej 26-stronicowy list otwarty, w którym napisał, iż wojna "dała Republice Islamskiej nową energię" i zagwarantowała jej przetrwanie.

Nawet jeśli USA zawrą rozejm, "ziarna kolejnej wojny już kiełkują"

Iran wyciągnął z tego konfliktu jeszcze jeden ważny wniosek - prawdziwym gwarantem przetrwania reżimu jest wyprodukowanie broni nuklearnej. "Sam prezydent [Trump - red.] dostarczył Teheranowi takich argumentów" - podkreśla ekspert.

Sześć miesięcy po wybuchu wojny Trump powiedział do tłumu swych zwolenników, że gdyby Iran miał broń nuklearną, on sam - zamiast bombardować ten kraj - musiałby dzwonić "do najwyższego przywódcy i mówić, jak się pan ma, sir? Czy jest coś, co możemy dla pana zrobić?".

Nieco wcześniej, również na łamach "Foreign Affairs", ekspert amerykańskiego Instytutu Krajowych Studiów nad Bezpieczeństwem Danny Citrinowicz napisał, że paradoksalnie wojna z Iranem wzmocniła reżim i dała więcej władzy wojskowemu establishmentowi, a broń nuklearna jawi mu się teraz jako ostateczna gwarancja przetrwania.

Sadjadpour idzie dalej w swej ocenie i ostrzega, że nawet jeśli USA uda się zawrzeć rozejm z Iranem, Teheran będzie zmierzał do następnego konfliktu, a "ziarna kolejnej wojny już kiełkują". Co więcej, zagrożenie, jakie stanowi Iran, stało się poważniejsze, a zarazem "Waszyngton ma mniej sojuszników i argumentów dyplomatycznych" - konkluduje autor.