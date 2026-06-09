Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nowa propozycja sankcji UE na Rosję. Walczyli w Ukrainie - nie wjadą do Unii

|
Bruksela, Belgia. Ursula von der Leyen ogłaszająca plany 21 sankcji.
Rosjanie na Biennale. KE podejrzewa naruszenie sankcji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA
Komisja Europejska zaproponowała 21. pakiet sankcji, które mają być nałożone na Rosję. Oprócz uderzenia między innymi w usługi finansowe i rynki kryptowalut nowe obostrzenia zakładają zakaz wjazdu do UE dla osób, które służyły w rosyjskiej armii.

- Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji [na Ukrainę - red.]- ogłosiła w poniedziałek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Zakaz ma dotyczyć osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny w Ukrainie.

Ogłaszając propozycję nowego pakietu obostrzeń wobec Rosji, von der Leyen wykluczyła możliwość złagodzenia sankcji energetycznych wobec kryzysu cen paliw kopalnych. – Chcemy utrzymać pełną intensywność naszych sankcji. Sposobem na to jest zapewnienie, że zyski Rosji ze sprzedaży ropy pozostaną ograniczone - zaznaczyła.

Nowe sankcje na Rosję. Obejmą statki i rynki kryptowalut

Przewodnicząca KE dodała, że unijny mechanizm dotyczący dostosowywania limitu ceny za baryłkę rosyjskiej ropy względem cen rynkowych "nie został stworzony z myślą o szokach rynkowych, takich jak obecny, spowodowany zamknięciem cieśniny Ormuz".

Ursula von der Leyen ogłaszająca w Brukseli nowy element 21. pakietu sankcji
Ursula von der Leyen ogłaszająca w Brukseli nowy element 21. pakietu sankcji
Źródło zdjęcia: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

- Dlatego proponujemy po prostu wstrzymać dostosowanie do stycznia przyszłego roku. Da to czas rynkom ropy na stabilizację, a jednocześnie presja na dochody Rosji zostanie utrzymana - powiedziała przewodnicząca KE.

Nielegalny handel autami do Rosji. Teraz zapłacą miliony złotych kary
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nielegalny handel autami do Rosji. Teraz zapłacą miliony złotych kary

BIZNES

W 21. pakiecie sankcyjnym UE wobec Rosji rozszerzone zostaną sankcje na usługi finansowe i rynki kryptowalut, a także zakazy eksportowe i importowe. Po raz pierwszy restrykcje będą dotyczyć rybołówstwa, które według von der Leyen jest jednym z ostatnich rosyjskich sektorów nieobjętych sankcjami. Obostrzenia zostaną też wprowadzone wobec kolejnych 30 statków z rosyjskiej floty cieni - tym samym lista objętych sankcjami jednostek wzrośnie do łącznie 662.

OGLĄDAJ: "Zełenski przekroczył wszelkie dopuszczalne czerwone linie"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
pc
KGB, mafia i skorumpowani polscy urzędnicy
Ewa Galica, Norbert Frątczak
58 min
dorocinski moo
"Trzeba wychodzić z roli dla higieny. Żeby pożyć"
Monika Olejnik
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
Udostępnij:
Tagi:
Komisja EuropejskaSankcjeRosjaUkrainaWizyRosja - UEUnia EuropejskaUrsula von der Leyen
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Za kółkiem siedział pijany mężczyzna, zastąpiła go jeszcze bardziej pijana pasażerka
Sochaczew
1 godz 3 min
shutterstock_2119917464
Dziecko choruje, rodzice walczą. Kiedy trzeba się pogodzić z bolesną prawdą?
Terlikowski. Istota rzeczy
Monika Piątkowska - Donald Tusk - Władysław Kosiniak-Kamysz
Jest kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa
Kraków
Protestujący przeciw inwestycji Kurshera
Protestują przeciwko inwestycji zięcia Trumpa. Władze zabierają głos
BIZNES
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Toksyczne owady w Polsce. Apel do mieszkańców
Kujawsko-Pomorskie
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Gdzie jest burza? Będzie się tworzyć linia nawałnic
METEO
Podwójne zabójstwo w Kadłubie
Dwie osoby zamordowane siekierą. Biegli ocenili stan psychiczny 17-latka
Opole
Niedźwiedź z miasta Utsunomiya przed schwytaniem
Złapali niedźwiedzia biegającego po mieście. Są informacje o kolejnym
METEO
Park Narodowy Wielkiego Kanionu wielki kanion kolorado usa shutterstock_97706066
Wybrał się z ojcem na wędrówkę. 18-latek nie żyje
METEO
Michaił Chodorkowski
Chodorkowski skazany na 10 lat więzienia. Za tweet i nagranie w sieci
Świat
Budynek Akademii Sztuki przy ul. Kolumba
Śmierć studentki w pracowni Akademii Sztuki. Dwie osoby usłyszały zarzuty
Szczecin
pap_20250220_1UK
Koniec z limitem płynów na Lotnisku Chopina. Zmiana jeszcze w wakacje
BIZNES
imageTitle
Cień dawnych historii nad nowym mistrzem. Zverev przerwał wywiad
EUROSPORT
Ostatni dzwonek na wykorzystanie zaległego urlopu
Dodatkowy dzień wolny w sierpniu. Skorzysta wielu pracowników
Balon spadł w powiecie łomżyński
Młodzi Polacy przemycali papierosy balonami. Usłyszeli wyroki
Białystok
Napad na sklep spożywczy w Częstochowie
Miał maskę, wziął zakładnika i zażądał pieniędzy. Nagranie z monitoringu
Częstochowa
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Groził komendantowi policji, podczas zatrzymania "miał przy sobie broń"
WARSZAWA
Opady
Nadciąga druga fala monsunu europejskiego. Co przyniesie?
Arleta Unton-Pyziołek
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces Dawida Mirkowskiego
Zabójstwo na Nowym Świecie. Główny oskarżony usłyszał wyrok
WARSZAWA
Street food
20 miast, w których dostaniesz najlepsze jedzenie. Ranking
Ciekawostki
imageTitle
Intensywny kalendarz polskich siatkarzy tego lata
EUROSPORT
Tom Rose
Ambasador USA: Polska staje się europejskim liderem
Zbigniew Ziobro
"Prześwietlona zostanie każda złotówka". Kontrole w fundacjach Ziobry i Wiplera
Robert Zieliński
pieczatka dokumenty kobieta shutterstock_2154792629
Pułapka na spadkobierców. Rząd chce ułatwić zrzekanie się długu
BIZNES
41-latek kopnął w głowę kobietę. Usłyszał zarzuty
Kopnął w głowę kobietę na schodach. Wstrząsające nagranie
Łódź
Burze, intensywne opady deszczu
Przybywa alarmów IMGW
METEO
Tramwaj w Alei Niepodległości
Aleja Niepodległości bez tramwajów
WARSZAWA
Dziecko zostało zamknięte w przedszkolu w Jeleniej Górze
Pięcioletnie dziecko zostało samo w przedszkolu. Opiekunka skazana
Jelenia Góra
Xi Jinping z żoną Peng Liyuan i Kim Dzong Un z żoną Ri Sol Dzu w Pjongjangu
Kim powitał Xi. "Tajemnicza kobieta" u boku dyktatora
Świat
Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
Akcja CBA w Gdańsku. Zatrzymano pracownika miejskiej jednostki
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica