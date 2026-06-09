Świat Nowa propozycja sankcji UE na Rosję. Walczyli w Ukrainie - nie wjadą do Unii Oprac. Adrian Wróbel |

Rosjanie na Biennale. KE podejrzewa naruszenie sankcji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

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- Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji [na Ukrainę - red.]- ogłosiła w poniedziałek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Zakaz ma dotyczyć osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny w Ukrainie.

Ogłaszając propozycję nowego pakietu obostrzeń wobec Rosji, von der Leyen wykluczyła możliwość złagodzenia sankcji energetycznych wobec kryzysu cen paliw kopalnych. – Chcemy utrzymać pełną intensywność naszych sankcji. Sposobem na to jest zapewnienie, że zyski Rosji ze sprzedaży ropy pozostaną ograniczone - zaznaczyła.

Nowe sankcje na Rosję. Obejmą statki i rynki kryptowalut

Przewodnicząca KE dodała, że unijny mechanizm dotyczący dostosowywania limitu ceny za baryłkę rosyjskiej ropy względem cen rynkowych "nie został stworzony z myślą o szokach rynkowych, takich jak obecny, spowodowany zamknięciem cieśniny Ormuz".

Ursula von der Leyen ogłaszająca w Brukseli nowy element 21. pakietu sankcji Źródło zdjęcia: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

- Dlatego proponujemy po prostu wstrzymać dostosowanie do stycznia przyszłego roku. Da to czas rynkom ropy na stabilizację, a jednocześnie presja na dochody Rosji zostanie utrzymana - powiedziała przewodnicząca KE.

W 21. pakiecie sankcyjnym UE wobec Rosji rozszerzone zostaną sankcje na usługi finansowe i rynki kryptowalut, a także zakazy eksportowe i importowe. Po raz pierwszy restrykcje będą dotyczyć rybołówstwa, które według von der Leyen jest jednym z ostatnich rosyjskich sektorów nieobjętych sankcjami. Obostrzenia zostaną też wprowadzone wobec kolejnych 30 statków z rosyjskiej floty cieni - tym samym lista objętych sankcjami jednostek wzrośnie do łącznie 662.

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