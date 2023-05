Nowa KRS przyjęła uchwałę o postępowaniu w sprawie wniosku prezydenta

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa poinformowała, że "podjęła uchwałę o przystąpieniu" do wniosku prezydenta. Chodzi o zbadanie, czy nowela ustawy o Sądzie Najwyższym jest zgodna z konstytucją. Miałaby ona - według PiS - odblokować środki z KPO. W TK trwa jednak spór o kadencję prezes Julii Przyłębskiej.

"Krajowa Rada Sądownictwa podjęła 19 maja br. uchwałę o przystąpieniu do wniosku Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym" - poinformowano na profilu nowej KRS na Twitterze.

W połowie kwietnia Trybunał Konstytucyjny wyznaczył na 30 maja termin rozprawy w sprawie styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację SN do TK w trybie kontroli prewencyjnej w lutym.

Nowelizacja ma - według PiS - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie prezydent zaapelował wtedy do sędziów TK, by niezwłocznie zajęli się sprawą.

Spór w Trybunale Konstytucyjnym

Do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK. Od miesięcy w TK trwa jednak spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie.

Apele o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK

Sześciu sędziów TK, jeszcze w styczniu skierowało pismo do Julii Przyłębskiej i prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zażądali od niej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa.

Na początku marca służby prasowe TK podały, że prezes Przyłębska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które "bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów TK podjęło uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału".

PiS chce zmniejszenia liczby pełnego składu Trybunału

Niedawno do Sejmu trafił projekt PiS mający za zadanie - jak napisano w uzasadnieniu - usprawnić działalności Trybunału przez zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału (tj. 10 sędziów) do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 do 9 sędziów.