"Nie" dla niepodległości Nowej Kaledonii. "Wyborcy potwierdzili pragnienie, by pozostać częścią Francji"

Mieszkańcy Nowej Kaledonii opowiedzieli się przeciwko niepodległości od Francji - przekazała tamtejsza komisja wyborcza. Było to drugie z trzech możliwych głosowań nad niepodległością tego terytorium. Pierwsze odbyło się przed dwoma laty.

Zgodnie z porozumieniami w Numei, Nowokaledończycy mają prawo do zorganizowania trzech referendów niepodległościowych. Mieszkańcy tej byłej francuskiej kolonii karnej, obecnie stanowiącej terytorium zamorskie Francji, w pierwszym referendum w 2018 roku także opowiedzieli się za pozostaniem we wspólnocie. Wtedy głos na "nie" oddało blisko 57 procent wyborców.

Mimo słabszego wyniku opcji pozostania przy Francji niż przed dwoma laty, agencja Reutera oceniła, że i tak jest ona ulgą dla rządu w Paryżu, który w okresie przedreferendalnym zaangażował całe siły w walkę z pandemią COVID-19. - Wyborcy potwierdzili swoje pragnienie, by pozostać częścią Francji. Jako przywódca naszego państwa, z wdzięcznością przyjmuję ten wynik, który stanowi akt zaufania wobec Republiki - oświadczył prezydent Emmanuel Macron w wystąpieniu publicznym.

Referendum w Nowej Kaledonii

Nowa Kaledonia to była francuska kolonia karna. Na jej terytorium składa się kilka wysp południowego Pacyfiku, z największą - Grande Terre, które zamieszkuje około 279 tysięcy osób. Od 1998 roku kraj cieszy się statusem specjalnego zamorskiego terytorium Francji o szerokiej autonomii wewnętrznej. Pozostaje poza strefą euro i posługuje się frankiem CFP, walutą obowiązującą we francuskich terytoriach zamorskich na Pacyfiku. Nowej Kaledonii nie ma także w Strefie Schengen, ale jej mieszkańcy mogą brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.