Francja wysłała we wtorek dodatkowe eskadry policji, aby stłumić zamieszki w Nowej Kaledonii na Pacyfiku. W czasie protestów zginęły trzy osoby. Premier Francji Gabriel Attal zaprosił do Paryża zwolenników i przeciwników niepodległości tego zależnego od Francji państwa na rozmowy o jego przyszłym statusie.

W nocy uczestnicy zamieszek palili samochody i dziesiątki sklepów. Doszło do starć z policją i ustawienia barykad. Rano lokalne władze podały, że w czasie zamieszek zginęły trzy osoby - to Kanakowie, rdzenni mieszkańcy.

Zmiany, przeciwko którym trwają protesty, a nad którymi pracuje Paryż, umożliwią Francuzom mieszkającym w Nowej Kaledonii od co najmniej 10 lat udział w wyborach lokalnych. To, zdaniem lokalnych przywódców, osłabi głosy rdzennej ludności, ale władze uważają, że zmiany te są potrzebne, aby wybory były demokratyczne.

- Ulice płonęły, doszło do zamieszek, to było przerażające - powiedział telewizji TVNZ turysta z Nowej Zelandii Mike Lightfoot.

Francja chce zmian w prawie wyborczym Nowej Kaledonii

Lokalny nadawca NC La 1ere poinformował, że mimo godziny policyjnej we wtorek wieczorem na wyspie doszło do przemocy. Stolicę spowiła chmura czarnego dymu, kiedy podpalono obiekt sportowy. Doniesiono również o zamieszkach w miejscowym więzieniu.

Premier Francji Gabriel Attal zaprosił do Paryża zwolenników i przeciwników niepodległości Nowej Kaledonii na rozmowy na temat jej przyszłego statusu. - Tylko poprzez rozmowy możemy znaleźć rozwiązanie. Chcemy znaleźć ogólne porozumienie polityczne ze zwolennikami i przeciwnikami niepodległości - dodał.

Na wiecu w Paryżu protestujący oświadczyli, że ustawa powinna zostać wycofana. - Jeśli dzisiaj w Nowej Kaledonii dochodzi do przemocy, jest to reakcja na przemoc, której doświadczamy od czasu kolonizacji - powiedział agencji Reutera 43-letni przywódca Kanaków, rdzennych mieszkańców Nowej Kaledonii, Daniel Wea.

Spór wokół Nowej Kaledonii

Porozumienie z Noumei z 1998 roku pomogło zakończyć dekadę konfliktu, wyznaczając drogę do stopniowej autonomii i ograniczając głosowanie do rdzennych mieszkańców Kanaków, a także osób, które przybyły do Nowej Kaledonii przed 1998 rokiem.