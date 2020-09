Po dwóch latach kolejne referendum w sprawie niepodległości. Ruszyła kampania

W poniedziałek rozpoczęła się oficjalna kampania przed drugim referendum w sprawie przynależności Nowej Kaledonii do Francji. Głosowanie w sprawie niepodległości terytorium zamorskiego Francji ma się odbyć 4 października.

Pierwsze referendum odbyło się 4 listopada 2018 roku. Wówczas 56,7 procent głosujących opowiedziało się za przynależnością do Francji cieszącego się autonomią wewnętrzną tzw. kraju zamorskiego o szczególnym statusie, położonego w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Melanezji.

"Czy pan/pani chce, aby Nowa Kaledonia osiągnęła pełną suwerenność i stała się niezależna?"

Według danych przekazanych przez Wysoką Komisję do spraw Republiki, w październiku około 180 tys. uprawnionych do głosowania będzie mogło udzielić odpowiedzi to samo pytanie, które zadano już dwa lata temu: "Czy pan/pani chce, aby Nowa Kaledonia osiągnęła pełną suwerenność i stała się niezależna?".