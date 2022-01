Prezydent Serbii rozmawiał z Djokoviciem. "Nie możemy się doczekać, żeby go zobaczyć"

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić oświadczył, że rozmawiał z Novakiem Djokoviciem po tym, jak australijski sąd federalny podtrzymał decyzję o anulowaniu wizy dla serbskiego tenisisty, co oznacza jego deportację.

- Rozmawiałem z Djokoviciem i powiedziałem mu, że nie możemy się doczekać, aby go zobaczyć - powiedział Aleksandar Vuczić dziennikarzom. - Powiedziałem mu, że zawsze jest mile widziany w Serbii - dodał.

Sąd federalny w składzie trzech sędziów orzekł w niedzielę, że podtrzymuje tę decyzję . Podjęto ją jednomyślnie. Oznacza to, że serbski tenisista nie zagra w rozpoczynającym się w poniedziałek Australian Open. Pochodzący z Belgradu zawodnik miał walczyć o 10. tytuł w Melbourne i rekordowe w historii 21. zwycięstwo w imprezie tej rangi.

Zwolnienie z obowiązku szczepienia

Djoković kilkanaście dni temu poinformował, że otrzymał zwolnienie lekarskie z obowiązkowego szczepienia przeciwko COVID-19 i rusza w podróż do Australii. Służby graniczne cofnęły jednak jego wizę i prosto z lotniska został zabrany do hotelu, gdzie są zakwaterowane także osoby ubiegające się o azyl.

Pierwsze orzeczenie sądu w poniedziałek było na korzyść sportowca i Djoković - po kilku dniach spędzonych w areszcie deportacyjnym - mógł rozpocząć przygotowania do 18. występu w Australian Open. Jego prawnicy argumentowali, że został on zwolniony z obowiązku szczepienia ze względu na pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, który uzyskał 16 grudnia. Sam test wzbudzał sporo kontrowersji, ale serbski resort zdrowia zagwarantował wiarygodność badania. Głośno jednak było też o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny po zakażeniu koronawirusem oraz błędnie podanych we wniosku wizowym danych.