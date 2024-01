Sprawa śmierci Polaka i jego bliskich w Wielkiej Brytanii. Pojawiają się kolejne pytania

Do tragedii doszło w piątek rano w miejscowości Costessey. Funkcjonariusze weszli do domu o godzinie 7.15, niespełna 15 minut po otrzymaniu wezwania od jednego z zaniepokojonych sąsiadów. Później jednak okazało się - do czego zresztą policja się przyznała - że pierwszy telefon otrzymała już o godzinie 6 rano, ale został on zignorowany i funkcjonariusze nie zostali wysłani na miejsce zdarzenia. Osobą dzwoniącą na policję był sam 45-latek.