"Nagroda i laureat nierozerwalnie związani". Komitet zabrał głos po przekazaniu medalu Trumpowi

Komitet podkreślił, że medal, dyplom oraz nagroda pieniężna stanowią "materialne symbole" wyróżnienia, natomiast sam tytuł laureata i związane z nim uznanie mają charakter trwały i nieodwołalny. Oznacza to, że - niezależnie od tego, co stanie się z medalem, dyplomem czy pieniędzmi - osoba lub instytucja wskazana w decyzji Komitetu na zawsze pozostaje laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

Komitet Noblowski: Nagroda Nobla i laureat są sobą nierozerwalnie związani

Jak zaznaczono, po ogłoszeniu nagrody nie istnieje żadna formalna możliwość jej przeniesienia na inną osobę, ani też odebrania tytułu laureata. Decyzja Norweskiego Komitetu Noblowskiego ma charakter ostateczny i nie podlega rewizji. Jednocześnie członkowie Komitetu przypomnieli, że nie ponoszą odpowiedzialności za późniejsze decyzje, działania polityczne czy publiczne wypowiedzi laureatów, ponieważ pozostają one ich osobistą sprawą.

W oświadczeniu przypomniano również, że charakter nagrody w żaden sposób nie ogranicza laureata w decyzjach dotyczących medalu, dyplomu czy nagrody pieniężnej. Mogą one zostać zachowane, przekazane innym osobom lub instytucjom, sprzedane bądź zdeponowane w muzeach. W przeszłości część laureatów decydowała się m.in. na wystawienie swoich medali lub przeznaczenie środków finansowych na cele charytatywne.

Komitet jako przykład podał, że wdowa po Kofim Annanie, który został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 2001, przekazała na początku 2024 r. jego medal i dyplom Organizacji Narodów Zjednoczonych. Znajdują się one na stałej wystawie w genewskiej siedzibie ONZ.

Wśród kilku przykładów przekazania medalu Komitet wskazał też na laureata Literackiej Nagrody Nobla z 1920 r. Knuta Hamsuna. Norweski pisarz w 1943 r. spotkał się w Niemczech z ministrem propagandy III Rzeszy Josephem Goebbelsem, a po powrocie do kraju postanowił wysłać mu swój noblowski medal w geście podzięki. "Obecne miejsce przechowania medalu nie jest znane" - napisano w oświadczeniu.

"Nagroda i laureat pozostają ze sobą nierozerwalnie związani" - podsumował Komitet w oświadczeniu.

Machado dała medal noblowski Trumpowi

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado powiedziała w czwartek, że wręczyła prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi swój medal Pokojowej Nagrody Nobla, otrzymany w ubiegłym roku. Zdjęcie z tego momentu zostało opublikowane w piątek nad ranem czasu polskiego przez Biały Dom w serwisie X.

Urzędnik Białego Domu potwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że prezydent zamierza zatrzymać medal. We wpisie w mediach społecznościowych Trump napisał: "Maria wręczyła mi Pokojową Nagrodę Nobla za moją pracę. To wspaniały gest wzajemnego szacunku. Dziękuję Ci, Mario!".

Symboliczne przekazanie wyróżnienia spotkało się z krytycznymi reakcjami w Norwegii. Lewicowe środowiska polityczne zażądały nawet zmiany składu Komitetu Noblowskiego, powoływanego przez parlament.

