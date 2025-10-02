Logo strona główna
Świat

Żołnierze zaginęli przy granicy z Rosją. "Sytuacja jest poważna"

Norweska armia ćwiczy na północy kraju
Żołnierze brali udział w ćwiczeniach w okolicach Bugøynes na pograniczu norwesko-rosyjskim
Źródło: Google Earth
Norweskie służby poinformowały o odnalezieniu pięciu zaginionych żołnierzy, którzy brali udział w ćwiczeniach w pobliżu granicy z Rosją. Kolejnych pięciu wciąż szukają śmigłowce.

Oddział norweskiej armii zaginął w trakcie ćwiczeń na poligonie Sor-Varanger i od sobotniego poranka dowództwo nie miało z nim kontaktu. W czwartek wieczorem potwierdzono odnalezienie pięciu żołnierzy. Na poszukiwania pięciu pozostałych wysłano śmigłowce.

Żołnierze brali udział w ćwiczeniach w okolicach Bugøynes na pograniczu norwesko-rosyjskim. Do bazy mieli wrócić w sobotę przed południem, ale nadzorujący ćwiczenia stracili z oddziałem kontakt.

Szef służb ratunkowych: sytuacja jest poważna

W sobotę wieczorem norweska służba ratunkowa HRS skierowała śmigłowce w obszar, gdzie żołnierze najprawdopodobniej powinni przebywać. Akcję podjęto mimo zapadających ciemności. Około 20.00 policja poinformowała, że udało się znaleźć pięciu z zaginionej dziesiątki.

Jakob Carlsen, szef służb ratunkowych HRS w północnej Norwegii, w rozmowie z telewizją NRK przyznał, że sytuacja jest poważna.

- Wstępne raporty wskazują, że żołnierze nie odzyskali sił po forsownych ćwiczeniach wojskowych - powiedział.

Według komunikatu Norweskich Sił Zbrojnych zaginieni żołnierze byli dobrze wyszkoleni i wyposażeni. Prognozy pogody dla okolic zaginięcia są dobre. Temperatura powietrza ma utrzymać się powyżej zera, nie powinno padać, a wiatr ma wiać z umiarkowaną siłą.

pc

Autorka/Autor: ms/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: forsvaret.no

