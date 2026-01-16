Arktyka jest dla NATO wyjątkowo istotna. Na wodach Norwegii trwają wielkie manewry (materiał z 10.03.2024 r.) Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

Kluczowe fakty: Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie mówił w ostatnich dniach o konieczności przejęcia Grenlandii, należącej formalnie do Danii.

Mimo napięć między krajami, USA i Dania przeprowadzą wspólne manewry w regionie Arktyki.

Ćwiczenia Cold Response odbywają się co dwa lata. Tegoroczna edycja obejmie obszary północnej Norwegii oraz, po raz pierwszy w pełnym wymiarze ćwiczeń, część terytorium Finlandii.

Dowództwo Operacyjne Norweskich Sił Zbrojnych poinformowało, że udział żołnierzy z USA i Danii w Cold Response jest zgodny z długoterminowymi ustaleniami sojuszniczymi. Manewry będą miały mają charakter czysto wojskowy i szkoleniowy.

- Ich przebieg nie jest uzależniony od aktualnych napięć politycznych - przekazał chor. Jonny Karlsen, rzecznik prasowy norweskiego dowództwa.

W trakcie zaplanowanych od 6 do 20 marca manewrów ponad 25 tysięcy żołnierzy z państw NATO będzie ćwiczyć działania bojowe w terenie arktycznym, w tym operacje lądowe, morskie i powietrzne.

Amerykańska piechota morska podczas ćwiczeń Cold Response 2022 Źródło: Twitter/U.S. Marines

Wojska sprawdzą też organizację logistyki i dowodzenie w warunkach niskich temperatur oraz ograniczonej dostępności infrastruktury.

Kluczowym celem przedsięwzięcia będzie, przede wszystkim, doskonalenie interoperacyjności sojuszniczych wojsk oraz zdolności do wspólnego reagowania w regionach o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa północnej Europy.

Ćwiczenia w cieniu napięć między USA i Danią

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie mówił w ostatnich dniach o konieczności przejęcia Grenlandii, należącej formalnie do Danii, przez Stany Zjednoczone. Spekulował m.in., że jeśli USA nie przejmą kontroli nad Grenlandią, zrobią to Chiny albo Rosja.

Trump odrzucał przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO na wyspie. W niedawnym wywiadzie dla „New York Timesa” powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO.

W związku z tymi zapowiedziami USA kilka państw europejskich, m.in. Szwecja, Norwegia, Niemcy, Holandia, Francja i Finlandia, poinformowało w środę i czwartek o wysłaniu swoich żołnierzy na wyspę (w różnej liczbie, tj. od jednego do kilkunastu oficerów). Wezmą oni udział w ćwiczeniach Operation Arctic Endurance, które potrwają do soboty.

