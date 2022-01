Norwegia zamyka bazę za kołem podbiegunowym i żegna się z myśliwcami F-16

Dwa ostatnie loty służących od lat 80. do patrolowania północnej Norwegii F-16 zaplanowano na 6 stycznia. - Jeden z samolotów pozostanie w Bodoe i trafi do muzeum - mówi norweskiej telewizji TV2 pilot Vegard Boethun. Według mediów pozostałe maszyny zostaną zdemontowane i prawdopodobnie będą sprzedane Rumunii.

W Norwegii F-16 zostaną zastąpione myśliwcami F-35, mającymi bazę na lotnisku w Evenes położonym nieopodal Narviku oraz w Oerland w pobliżu Trondheim. Cytowany przez portal NATO dowódca norweskiej 332. eskadry Tron Strand podkreślił, że "włączenie nowoczesnych myśliwców piątej generacji F-35 do całodobowej ochrony nieba kraju i za granicy to krok milowy".

The Royal Norwegian Air Force

Myśliwiec F-16 w bazie lotniczej w norweskim Bodoe The Royal Norwegian Air Force

Do tej pory do Norwegii przybyły 24 z 52 nowych F-35. Do 2025 roku wszystkie myśliwce mają być w służbie.