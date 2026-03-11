Logo strona główna
Świat

Wybuch przed ambasadą USA w Oslo. Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych

Policja na miejscu ambasady USA w Oslo, przy której doszło do eksplozji
Norwegia. Policja publikuje zdjęcia po eksplozji przy ambasadzie USA
Źródło: Reuters
Norweska policja zatrzymała trzech podejrzanych w związku z niedzielnym zamachem bombowym na ambasadę USA w Oslo. Wszyscy są braćmi i obywatelami Norwegii z irackimi korzeniami.

W nocy z soboty na niedzielę przy wejściu do ambasady Stanów Zjednoczonych w Oslo doszło do eksplozji. Nikt nie został ranny, a budynek został uszkodzony w niewielkim stopniu.

W środę po południu policja poinformowała, że zatrzymała trzech braci w związku z eksplozją. Jak przekazano, są oni braćmi i obywatelami norweskimi o irackich korzeniach. Śledczy sprawdzają, czy zamach został przeprowadzony na zlecenie obcego państwa, czy też sprawcami kierował inny motyw.

Wcześniej służby opublikowały zdjęcie podejrzanej i poszukiwanej osoby.

Norwegia. Policja publikuje zdjęcia po eksplozji przy ambasadzie USA
Norwegia. Policja publikuje zdjęcia po eksplozji przy ambasadzie USA
Źródło: Reuters

Większe zagrożenie w związku z wojną z Iranem

Eksplozja nastąpiła przy wejściu do wydziału konsularnego w ambasadzie. - Nic nie wskazuje na to, by zdarzenie stanowiło zagrożenie dla osób postronnych – powiedziała wcześniej ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa Astri Norwegii Aas-Hansen agencji NTB.

Szwedzka służba bezpieczeństwa SAPO ostrzegała w ostatnich dniach, że eskalacja napięć wokół Iranu w związku z atakami militarnymi USA i Izraela na to państwo może zwiększyć ryzyko ataków na izraelskie, żydowskie oraz amerykańskie cele w Europie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eksplozja przy ambasadzie USA. Pierwsze podejrzenia

Eksplozja przy ambasadzie USA. Pierwsze podejrzenia

Eksplozja przy ambasadzie USA. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Eksplozja przy ambasadzie USA. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Norweski kontrwywiad PST podtrzymał tydzień temu ocenę zagrożenia terrorystycznego w kraju na poziomie średnim. W związku z wojną na Bliskim Wschodzie wprowadzono jednak dodatkową ochronę ambasady Izraela w Oslo oraz synagog w Oslo i Trondheim. Amerykańskich placówek nie objęto dodatkowym nadzorem.

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków między innymi na bazy amerykańskie w regionie.

Opracował Filip Czerwiński/ft

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JAVAD PARSA

NorwegiaPolicjaUSAIranOslo
