Norwegia. Policja publikuje zdjęcia po eksplozji przy ambasadzie USA Źródło: Reuters

W nocy z soboty na niedzielę przy wejściu do ambasady Stanów Zjednoczonych w Oslo doszło do eksplozji. Nikt nie został ranny, a budynek został uszkodzony w niewielkim stopniu.

W środę po południu policja poinformowała, że zatrzymała trzech braci w związku z eksplozją. Jak przekazano, są oni braćmi i obywatelami norweskimi o irackich korzeniach. Śledczy sprawdzają, czy zamach został przeprowadzony na zlecenie obcego państwa, czy też sprawcami kierował inny motyw.

Wcześniej służby opublikowały zdjęcie podejrzanej i poszukiwanej osoby.

Większe zagrożenie w związku z wojną z Iranem

Eksplozja nastąpiła przy wejściu do wydziału konsularnego w ambasadzie. - Nic nie wskazuje na to, by zdarzenie stanowiło zagrożenie dla osób postronnych – powiedziała wcześniej ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa Astri Norwegii Aas-Hansen agencji NTB.

Szwedzka służba bezpieczeństwa SAPO ostrzegała w ostatnich dniach, że eskalacja napięć wokół Iranu w związku z atakami militarnymi USA i Izraela na to państwo może zwiększyć ryzyko ataków na izraelskie, żydowskie oraz amerykańskie cele w Europie.

Norweski kontrwywiad PST podtrzymał tydzień temu ocenę zagrożenia terrorystycznego w kraju na poziomie średnim. W związku z wojną na Bliskim Wschodzie wprowadzono jednak dodatkową ochronę ambasady Izraela w Oslo oraz synagog w Oslo i Trondheim. Amerykańskich placówek nie objęto dodatkowym nadzorem.

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków między innymi na bazy amerykańskie w regionie.

Opracował Filip Czerwiński/ft