Pytania o tajemnicze drony. Norweskie służby specjalne: ryzyko sabotażu jest realne

Jak podkreśliła na konferencji prasowej wiceszefowa Policyjnej Służby Bezpieczeństwa (Politiets Sikkerhetstjeneste, PST) Hedvig Moe, "jeśli akt sabotażu zostanie przeprowadzony, to stanie się to w taki sposób, aby trudno było ocenić, kto za nim stoi".

Odnosząc się do lotów dronami nad infrastrukturą krytyczną, Moe stwierdziła, że nie jest to nowe zjawisko. - Ostatnio obserwujemy jednak wzrost liczby takich przypadków - podkreśliła.

Niezidentyfikowany obiekt, zamknięte lotnisko

Zatrzymania Rosjan

W poniedziałek policja zatrzymała kolejnego Rosjanina w Hammerfest na północy kraju pod zarzutem robienia zdjęć dronem na archipelagu arktycznym Svalbard. Według portalu "The Barents Observer" mężczyzna ma także brytyjskie obywatelstwo i jest synem zwolennika prezydenta Rosji Władimira Putina . W ostatnich dniach w kilku podobnych sprawach zatrzymano sześciu rosyjskich obywateli.

Moe poinformowała o przejęciu przez służby PST nadzoru nad śledztwami w sprawie przelotów dronów. - Możemy zastanowić się, w jakim celu prowadzone są takie działania. Może to być szpiegostwo albo próba wywołania niepewności co do zdolności Norwegii w kwestii dostarczania ropy i gazy Europie - wskazała.