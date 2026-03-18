Świat

"Nie jest potworem". Prokurator domaga się dla syna księżnej siedmiu lat więzienia

Marius Borg Høiby
Marius Borg Hoiby jest oskarżony o 38 przestępstw, w tym cztery gwałty i napaści
W czwartek może zapaść wyrok w sprawie pasierba norweskiego następcy tronu. Za gwałty na czterech kobietach oraz przemoc domową i inne przestępstwa prokurator zażądał dla niego w środę siedmiu lat więzienia.

Główny prokurator Sturla Henriksboe wygłosił swoją mowę końcową w procesie Mariusa Borga Hoiby'ego. Oświadczył przed sądem, że 29-letni syn księżnej Mette-Marit powinien być traktowany jak każdy inny Norweg i nie może podlegać ani surowszej, ani łagodniejszej karze tylko dlatego, że należy do najbardziej znanej rodziny w kraju. - Hoiby nie jest potworem. Nikt z nas nie jest - powiedział prokurator na początku swojej mowy końcowej w poniedziałek. - Nie może zostać skazany za to kim jest, ale za to, co zrobił - dodał.

Proces Mariusa Borga Hoiby'ego trwa już siedem tygodni. Oskarżenie obejmuje 40 zarzutów, w tym czterech gwałtów, które - jak dowodzą śledczy - miały mieć miejsce, gdy domniemane ofiary spały lub były nieprzytomne. 29-letni pasierb norweskiego księcia koronnego Haakona przyznał się do niektórych, w tym posiadania narkotyków, wykroczeń drogowych i złamania nakazu sądowego. Nie przyznał się do tych najpoważniejszych - gwałtów i znęcania się nad byłą dziewczyną.

W sądzie odtworzono nagranie. Była partnerka syna księżnej zaczęła płakać

Wybił dziurę w drzwiach. Księżna "kogoś przysłała"

W ubiegłym tygodniu oskarżony skarżył się w sądzie, że relacje mediów z procesu przedstawiły go jako potwora i sprawiły, że stał się "obiektem nienawiści", co doprowadziło do stanów lękowych i depresji klinicznej. W ostatnich tygodniach doniesienia z sali sądowej pojawiały się na pierwszych stronach norweskich gazet każdego dnia, gdy odbywały się rozprawy - zwrócił uwagę portal BBC.

Marius Borg Hoiby
Początek procesu zbiegł się z ujawnieniem informacji o powiązaniach Mette-Marit z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Na początku lutego wyszło na jaw, że księżna utrzymywała kontakty z miliarderem już po tym, jak upubliczniono zarzuty o przemocy wobec nieletnich.

Choć Mette-Marit przeprosiła za przyjaźń z Epsteinem, w ciągu miesiąca poparcie dla norweskiej monarchii spadło o 10 punktów procentowych i pod koniec lutego wynosiło 60 procent - wynika z sondażu przedstawionego przez publiczną telewizję NRK.

Syn oskarżony o gwałty, ona wśród znajomych Epsteina. "Czy może być po tym królową?"

"Kanibale" z Hollywood. Kto przegrywa na chaosie wokół afery Epsteina

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica