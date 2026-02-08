Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Proces syna, kontakty z Epsteinem. "Czy może być po tym królową?"

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Marius Borg Hoiby w towarzystwie norweskiej rodziny królewskiej (zdjęcie z 2022 roku)
Marius Borg Hoiby w towarzystwie norweskiej rodziny królewskiej (zdjęcie z 2022 roku)
Źródło: LISE ASERUD/PAP
Tegoroczna zima w Norwegii jest niezwykle gorąca. Nie chodzi o anomalie pogodowe, ale temperaturę emocji wokół rodziny królewskiej. Proces sądowy syna i powiązania z Jeffreyem Epsteinem sprawiają, że przyszła królowa Norwegii, księżna Mette-Marit, nie znika w ostatnich dniach z pierwszych stron gazet. Jak Norwegowie odbierają ostatnie skandale? Czy zagrażają one monarchii w tym kraju?Artykuł dostępny w subskrypcji

3 lutego w Norwegii ruszył proces Mariusa Borga Hoiby'ego. Sprawa budzi ogromne zainteresowanie: 29-latek jest synem księżnej Mette-Marit i pasierbem jej męża, księcia Haakona, następcy tronu. - Nigdy wcześniej nie widziałem tak długiej kolejki do sądu okręgowego - przyznał reporter NRK Ola Mjaaland pierwszego dnia procesu. Proces od początku relacjonowało 200 dziennikarzy.

- Kiedy wchodzę na portal dowolnej gazety, widzę twarz Mette albo Mariusa. Większość dużych portali ma nawet transmisje na żywo, w których można śledzić najdrobniejsze szczegóły - mówi w rozmowie z TVN24+ Gaute Schwartz, mieszkaniec Oslo.

Księżna Mette-Marit nie znika w ostatnich dniach z pierwszych stron gazet
Księżna Mette-Marit nie znika w ostatnich dniach z pierwszych stron gazet

Media nie tylko relacjonują proces: publiczny nadawca na swoim portalu tłumaczy na przykład, dlaczego to robi. Jak czytamy, 29-latek jest synem księżnej i "odgrywa szczególną rolę w życiu publicznym". Dalej nadawca wylicza, że Borg Hoiby otrzymał od MSZ paszport dyplomatyczny, korzystał z królewskiego adresu, sprzedając towary na jednym z portali i mieszkał w pobliżu rezydencji następcy tronu. "Rodzina królewska zajmuje w Norwegii bardzo uprzywilejowaną pozycję (podkreślenie NRK - red.), a jej oficjalna działalność jest finansowana ze środków publicznych" - wskazano.

Syn księżnej usłyszał 38 zarzutów, w tym cztery o gwałty

Lista zarzutów jest długa. Hoiby’emu postawiono ich łącznie 38. Oskarżony nie przyznał się do czterech zarzutów gwałtu i zarzutu przemocy domowej. Przyznał się natomiast między innymi do naruszenia zakazu zbliżania się, przestępstwa narkotykowego, przekroczenia prędkości i prowadzenia pojazdu bez ważnego prawa jazdy.

Co więcej, z książki, którą w ubiegłym roku opublikowali norwescy dziennikarze śledczy Torgeir Krokfjord i Oistein Monsen wynika, że pasierb następcy tronu osobiście sprzedawał kokainę na ulicach Oslo i kupował narkotyki od gangu powiązanego z Iranem. Powiązania syna księżnej z półświatkiem to tajemnica poliszynela w norweskiej policji - twierdzą autorzy książki.

Krokfjord w niedawnej rozmowie z ABC przyznał, że obawiał się reakcji przestępców, o których mowa w książce. - Zamiast tego to policja, dwór królewski i prawnicy Mariusa zwrócili się przeciwko nam - stwierdził.

Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Źródło: Haakon Mosvold Larsen/PAP/EPA
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
rosyjscy zolnierze 001 milru
"Zabijali, niszczyli, gwałcili i rabowali". Już nie wjadą do tego kraju
Świat
imageTitle
Kaski Brytyjczyków zakazane na igrzyskach
EUROSPORT
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
METEO
imageTitle
Plan transmisji. Gdzie oglądać dzisiejsze starty Polaków?
EUROSPORT
imageTitle
Niedziela na igrzyskach i pierwsza medalowa szansa dla Polski
RELACJA
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
METEO
Moskwa, Rosja
Nowe informacje po zamachu w Moskwie
Świat
imageTitle
Sochan w końcu wrócił do gry. Kibice go docenili
EUROSPORT
The Washington Post HQ
Kolejne wstrząsy w "Washington Post". "Nadszedł moment, bym ustąpił"
Świat
Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Bangkoku
Trzech premierów w trzy lata. Trwają przyspieszone wybory
Świat
Gołoledź, oblodzenie
IMGW ostrzega. Tam drogi będą oblodzone
METEO
Lindsey Vonn miała już nie wrócić na stok
Rzuca wyzwanie losowi. To na nią będzie patrzeć cały świat
EUROSPORT
imageTitle
Plan olimpijskich startów Polaków na dziś
EUROSPORT
Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
Nowy wariant K. Jakie dolegliwości powinny niepokoić?
Zdrowie
Anna Twardosz
Pierwsze medale na igrzyskach, świetny debiut Polki, droga przez zamarznięty Bałtyk
TO WARTO WIEDZIEĆ
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
METEO
imageTitle
Jagiellonia nie zwalnia tempa w grze o tytuł. Jest liderem tabeli
Najnowsze
imageTitle
Efektowny występ naszego solisty na pożegnanie z rywalizacją drużynową
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Hołownia w zarządzie Polski 2050. Kto jeszcze?
Polska
Policja
Pożar na czwartym piętrze. Policjanci wśród poszkodowanych
Szczecin
Brad Arnold
Brad Arnold nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Twardosz przeszczęśliwa. "Te igrzyska będą w moim sercu już na zawsze"
EUROSPORT
Atak na policję w Mediolanie
Protest w Mediolanie przeciw igrzyskom. Na koniec starcia z policją
Świat
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
METEO
imageTitle
Znakomity debiut Polki. Niespodzianka w walce o złoto
EUROSPORT
Adielija Pietrosian
Dopuszczeni do igrzysk mimo kontrowersji. "Jest jak jest"
Jakub Loska
Fakty po faktach - Paweł Kowal
"Polska jest szczególnie stratna i my te straty mamy prawo liczyć"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
"Najgorszy sezon w życiu". Za to w urodziny złoto i rekord
EUROSPORT
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Netanjahu spotka się z Trumpem
Świat
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica