Nowoczesna fregata zatonęła po zderzeniu z tankowcem. Ruszył proces norweskiego oficera

W poniedziałek rozpoczął się proces oficera norweskiej marynarki wojennej oskarżonego o spowodowanie zatonięcia fregaty KNM Helge Ingstad. W listopadzie 2018 roku nowoczesna jednostka zderzyła się u wybrzeży Norwegii z dużo cięższym od siebie tankowcem i zatonęła. Oficer nie przyznaje się do winy.

Oficer odpowiedzialny za wydarzenia na mostku fregaty w czasie wypadku, którego nazwisko nie zostało podane do publicznej wiadomości, nie przyznaje się do winy. Według jego prawnika Christiana Lundina oficer uważa, że został niesłusznie obarczony winą za tamte wydarzenia. - Oczekuje na początek procesu i możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń - zaznaczył cytowany przez agencję NTB adwokat. Proces oficera ma potrwać do 10 marca.