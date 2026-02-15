Pożar na pokładzie samolotu. Musiał awaryjnie lądować

Port lotniczy w Trondheim

Samolot rejsowy SAS z Oslo do Tromso musiał awaryjnie lądować w niedzielę po południu na lotnisku w Trondheim. Na pokładzie doszło do pożaru wywołanego przez usterkę powerbanka. Cztery osoby trafiły do szpitala z objawami zatrucia dymem.

Awaryjne lądowanie

Załoga maszyny nadała sygnał "mayday" po około 20 minutach lotu, gdy w kabinie pojawił się dym. Ponieważ załodze nie udało się obniżyć temperatury uszkodzonego urządzenia, kapitan zdecydował o awaryjnym przerwaniu lotu.

Samolot wylądował bezpiecznie na lotnisku w Trondheim. Feralnym sprzętem zajęła się straż pożarna.

Opracował Adrian Wróbel/akr