Policja zwolniła z aresztu Rosjanina twierdzącego, że uciekł z Grupy Wagnera

Rosjanin Andriej Miedwiediew opuścił norweski areszt. Były, jak sam o sobie mówi, dowódca oddziału Grupy Wagnera w połowie stycznia przedostał się nielegalnie przez granicę do Norwegii i poprosił o azyl.

Członek Grupy Wagnera uciekł do Norwegii

Miedwiediew w nocy 13 stycznia przekroczył rosyjsko-norweską granicę w pobliżu wsi Nikiel w obwodzie murmańskim. Według jego relacji mimo pościgu strzelających do niego strażników granicznych z psami udało mu się sforsować wysoki graniczny płot i przebiec przez zamarzające jezioro, a następnie dotrzeć do przygranicznego osiedla, gdzie oddał się w ręce norweskiej policji.

Członek Grupy Wagnera Andriej Miedwiediew uciekł do Norwegii Reuters

Jak napisał niezależny portal Gulagu.net na początku lipca 2022 r. mieszkaniec obwodu tomskiego Andriej Miedwiediew podpisał czteromiesięczny kontrakt z Grupą Wagnera. Został wysłany do Salska, a stamtąd do obwodu ługańskiego, gdzie mianowano go dowódcą oddziału szturmowego najemników. Miedwiediew brał udział w walkach pod Bachmutem.