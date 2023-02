"Historyczny wkład" Norwegii. Zełenski dziękuje

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , dziękując norweskim politykom w czwartkowym przemówieniu, nazwał decyzję Oslo "historycznym wkładem". - Czyni on nasze kraje odporniejszymi i stanowi ważny przykład na arenie międzynarodowej - powiedział.

Stwierdził, że jest to konkretna pomoc. - Pomagacie nam w obronie powietrznej, która chroni nasze miasta przed rosyjskim terrorem, przekazujecie broń przeciwpancerną i artylerię. To ratuje Ukraińców przed rosyjskimi oprawcami. Pomagacie nam przywrócić energię po atakach rakietowych i uderzeniach irańskich dronów, a to przywraca ludziom normalne życie - dodał Zełenski.