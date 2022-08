Morsica Freya zabita pod osłoną nocy. Jej śmierć podzieliła Norwegię

W połowie lipca na norweskim wybrzeżu w pobliżu Oslo pojawiła się 600-kilogramowa morsica. Zwierzę szybko stało się lokalną maskotką. Nazwano ją Freya, na cześć nordyckiej bogini miłości, piękna i wojny. Filmiki ukazujące, jak potężny morski ssak powoli i niezręcznie wspina się na zacumowane w okolicy łodzie cieszyły się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Niecały miesiąc po tym, jak Freya po raz pierwszy została dostrzeżona u brzegów zatoki Oslofjorden, została zabita. Decyzję, by pozbawić ją życia podjęły miejscowe władze, które uznały, że zwierzę stanowi zagrożenie dla ludzi. Sprawa wywołała ogromne emocje w Norwegii i głęboko podzieliła tamtejsze społeczeństwo.

Był 13 sierpnia. Freya kręciła się przy łodzi przycumowanej do ruchliwego molo w jednej z miejscowych przystani, wyjadając małże z burty. Po posiłku wspięła się na pokład, na którym ucięła sobie kilkugodzinną drzemkę. 47-letni Christian Ytteborg, pracownik mariny, zauważył ją dopiero rano. Natychmiast poinformował władze, by zabezpieczyć zwierzę i upewnić się, że nic mu się nie stanie.

Niedługo potem, jak relacjonował w rozmowie z "New York Timesem", z pomocą przybyła łódź patrolowa wraz z "czterema miłymi mężczyznami" z Norweskiej Dyrekcji ds. Rybołówstwa. "Zjedli razem małże i śmiali się z filmiku, na którym widać, jak mors niezdarnie wspina się na łódź" - pisze dziennik. "Kiedy zapadła noc i Freya została sama, profesjonaliści zabrali się do pracy" - dodaje.

Pracownicy dyrekcji pod osłoną nocy zabili morsicę, zakryli jej truchło plandeką, przecięli liny łodzi i odholowali ofiarę do brzegu, zwracając statek następnego dnia, pusty i oczyszczony, bez śladu. W poniedziałek martwe zwierzę dotarło na wpół zamrożone do pobliskiego laboratorium, gdzie zostało poćwiartowane - relacjonuje "NYT".

Norwegia podzielona

Śmierć Frei podzieliła Norwegów. Co więcej, może nawet nadszarpnąć wizerunek kraju - ocenia "New York Times".

Urocze, ale niebezpieczne

Jak pisze BBC, podróż Freyi do Oslo rozpoczęła się najprawdopodobniej w Arktyce. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu ostatniego roku odbyła trasę po Europie - była widziana na wodach Wielkiej Brytanii, Holandii , Danii oraz Szwecji . Wszędzie, gdzie się pojawiała, przyciągała uwagę. Ale w Norwegii jej obecność zaniepokoiła urzędników.

W internecie krążyły zdjęcia ukazujące tłumy ludzi nad wodą, pochylające się nad dziką morsicą znajdującą się od nich na wyciągnięcie ręki. W lokalnych mediach pojawiły się doniesienia o kobiecie zaciągniętej do wody przez Freyę oraz kajakarzu, który opisywał "przerażające spotkanie" ze zwierzęciem.

"Wszyscy, którzy zbliżali się do tego zwierzęcia narażali siebie i swoje dzieci na niebezpieczeństwo" Norweska Dyrekcja ds. Rybołówstwa

- W swoim zachowaniu morsy są nieprzewidywalne - tłumaczy w rozmowie z BBC Erik Born, naukowiec z Instytutu Zasobów Naturalnych na Grenlandii. Co więcej, bywają bardzo niebezpieczne. - Potrafią złapać fokę przednimi płetwami i zadźgać ją na śmierć - dodaje.

"Gdy morsica zbliżyła się do ludzi, ludzie zbliżyli się do niej" - zauważa BBC. Wtedy zrobiło się niebezpiecznie. - Ważący pół tony mors z ostrymi kłami pływający wśród ludzi to dość ryzykowne - przekonuje Born. Jak dodaje, zdarzają się ataki morsów na płetwonurków i małe łodzie, chociaż podkreśla, że takie incydenty są raczej rzadkie.