Odblokowali Kanał Sueski, spróbują opanować dryfujący statek. Holenderskich ratowników zatrzymuje pogoda

Ratownicy spróbują opanować statek

Jak poinformował portal holenderskiego nadawcy NOS, w środę do Alesund w Norwegii przybyli pracownicy holenderskiej firmy Boskalis, która ma się zająć ratowaniem statku. Na miejscu są już dwa wynajęte przez nią holowniki.

Jednostce grozi zatonięcie lub kolizja

Na nagraniach opublikowanych we wtorek przez norweskich ratowników widać, jak przechylony statek unosi się na falach. Część członków załogi wyskoczyła do wody, skąd za pomocą lin została wciągnięta do helikoptera. Innych w podobny sposób zabrano wprost z pokładu.