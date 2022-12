Norwegia zamyka się dla Rosjan. Media: od miesięcy nie dostają wiz

Do Norwegii w ostatnich miesiącach nie mógł przybyć żaden Rosjanin, bo kraj zaprzestał wydawania im wiz - informuje norweski portal Barents Observer. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że granicy nie mogli przekroczyć nawet ci obywatele Rosji, którzy byli zapraszani przez działaczy praw człowieka i organizacje pozarządowe.

Terminal B to instytucja kulturalna w norweskim mieście Kirkenes, w którym 10 procent populacji stanowią Rosjanie, a nazwy ulic są dwujęzyczne, organizująca między innymi wystawy sztuki współczesnej, poinformowała, że w lutym planuje zorganizować festiwal. Na imprezę zaproszono rosyjskich artystów, ci jednak nie mogą dostać wizy.

Są zaproszeni, ale wizy nie dostają

Irina Iwanowa, szefowa Murmańskiej Grupy Pomocy Chorym na Raka, poinformowała, że we wrześniu uczestnicy rosyjsko-norweskiego projektu, organizującego pomoc chorym na raka, nie mogli pojechać do Norwegii. W jednej z gmin Stowarzyszenie Kobiet, które pokonały raka piersi, sporządziło zaproszenia do złożenia wniosku o kilka wiz jednorazowych. Żadna z zaproszonych osób nie dostała wizy - napisał Barents Observer.