Breivik oskarżył państwo o łamanie praw człowieka. Jest wyrok

Siłownia, sala telewizyjna, konsola i papugi

Od 2012 roku Breivik przebywa w izolacji. Dwa lata temu został przeniesiony do więzienia Ringerike, gdzie przetrzymywany jest w dwupiętrowym kompleksie z kuchnią, jadalnią i salą telewizyjną z konsolą do gier, kilkoma fotelami i czarno-białymi zdjęciami Wieży Eiffla na ścianie. Ma do dyspozycji także siłownię, a także opiekuje się trzema papugami falistymi - wynika z relacji norweskiego nadawcy publicznego NRK

To nie pierwszy raz, gdy Breivik skarży się na warunki odsiadki. W 2012 roku do mediów wyciekł 27-stronicowy list Norwega skierowany do władz więzienia, w którym opisywał "nieludzkie warunki", w jakich przyszło mu odbywać karę. Narzekał na zbyt małą celę, która składała się z trzech części - sypialnej, "biurowej" i przeznaczonej do ćwiczeń. Każda z nich miała osiem metrów kwadratowych. Pisał też, że niezwykle deprymują go "brzydkie dekoracje w celi". Breivik nie mógł też znieść tego, że podawana mu kawa jest zwykle zbyt chłodna i nie dostaje do niej mleczka, a w celi panuje zbyt niska temperatura, co - jak twierdził - miało sprawiać, że musiał "nosić trzy warstwy ubrań". Poza tym "telewizor i pilot są poza celą, przez co musi prosić strażników o zmianę kanałów lub wyłączenie odbiornika, gdy chce spać", "kajdanki, które są mu nakładane poza celą, ranią jego nadgarstki", a "gdy się goli lub myje zęby, strażnicy każą mu się spieszyć" - wynikało z listu, cytowanego przez norweskie media.