"W tej chorobie jest wiele trudnych i bolesnych rzeczy"

Choroba 50-letniej księżnej czasami ogranicza jej zdolność do pracy, powoduje, że skraca lub odwołuje niektóre swoje wystąpienia publiczne. Objawy obejmują zmęczenie, bóle mięśni i stawów, postępującą duszność i kaszel. - Nie mogę po prostu myśleć, że wszystko się ułoży. To zależy od tego, jak się czuję - powiedziała w wywiadzie dla norweskiej telewizji publicznej NRK.

W swoich wystąpieniach księżna stara się zwracać uwagę na sytuację osób zmagających się z chorobami przewlekłymi. - Dla ludzi, którzy żyją z czymś takim, czego nie widać, jak w moim przypadku, może to być trudne. Bo kiedy inni tego nie widzą, trudniej im to zrozumieć. Nauczyłam się szanować tych, którzy są w takiej sytuacji, dostrzegać pozytywne strony i odkrywać, co mogę zrobić w ramach swoich ograniczeń.

Księżna Mette-Marit - kim jest

Idiopatyczne włóknienie płuc - co to za choroba

Jak czytamy na stronie senat.gov.pl, to rzadka, postępująca i ostatecznie śmiertelna choroba płuc, która atakuje miąższ i pęcherzyki płucne, powodując ich włóknienie. Płuca ulegają bliznowaceniu (włóknieniu), co znacznie zmniejsza ich pojemność i możliwość wymiany gazów, tj. przechodzenia tlenu do organizmu i wydalania dwutlenku węgla. Pojawiają się postępująca duszność i kaszel, z czasem znacznie się nasilające, dochodzi do niewydolności wydechowej i nadciśnienia płucnego. Zmiany o charakterze włóknistym są nieodwracalne, a ich zazwyczaj późne rozpoznanie prowadzi często do znacznego obniżenia jakości życia i przedwczesnej śmierci pacjenta. Jedynym skutecznym, jak dotąd, leczeniem, jest przeszczep płuc.