Król Norwegii Harald V powrócił do kraju z Malezji, gdzie w ubiegłym tygodniu trafił do szpitala z powodu infekcji. Podróż 87-letniego monarchy dostosowanym do transportu medycznego samolotem linii Scandinavian Airlines System śledziło w internecie niemal 100 tysięcy osób. Jednak jej koszt dla podatników wywołał w Norwegii debatę.