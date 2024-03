Najstarszy monarcha Europy opuścił szpital 

Harald V opuścił szpital w Oslo. Norweski monarcha spędził tam ostatnie półtora tygodnia. Dokuczała mu infekcja, na którą zapadł podczas wakacji w Malezji. Do 8 kwietnia król ma pozostać na zwolnieniu lekarskim.

"Jego Królewska Mość Król (Harald V) został dzisiaj wypisany ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo i czuje się dobrze" - poinformował w czwartek norweski dwór królewski. W placówce monarcha spędził ostatnie półtora tygodnia. Wcześniej, z powodu infekcji, był hospitalizowany w Malezji. Tam wszczepiono mu tymczasowy rozrusznik serca.

Harald V nie powrócił jeszcze do pełnienia zwyczajowych obowiązków, król przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Ma ono potrwać do poniedziałku 8 kwietnia. Do tego czasu obowiązki monarchy wypełniać będzie następca tronu Haakon Magnus.

Król Norwegii Harald V wypisany ze szpitala

Problemy monarchy ze zdrowiem rozpoczęły się pod koniec ubiegłego miesiąca. 27 lutego norweski dwór królewski przekazał, że Harald V "zachorował podczas wakacyjnego pobytu w Malezji". Król trafił wówczas do szpitala Sultanah Maliha w Langkawi. Tam na początku marca wszczepiono mu tymczasowy rozrusznik serca. Po kilku dniach rekonwalescencji Harald V wrócił do kraju na pokładzie wysłanego na zlecenie rządu samolotu medycznego. W ubiegłym tygodniu wraz z małżonką król opublikował oficjalne podziękowania za opiekę, pomoc i wsparcie skierowane do Norwegów oraz personelu w Malezji.

Harald V, król Norwegii PAP/EPA

87-letni król jest obecnie najstarszym monarchą w Europie. Na tronie zasiada on od 1991 roku. Pod koniec stycznia, po niespodziewanej abdykacji królowej Danii, swojej dalekiej kuzynki, król wykluczył rezygnację. - Podtrzymuję to, co zawsze mówiłem, a mianowicie, że złożyłem przysięgę Stortingowi (norweskiemu jednoizbowemu parlamentowi - red.) i że jest ona dożywotnia - deklarował.

