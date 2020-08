Dziesiątki zakażonych na wycieczkowcu, wstrzymane rejsy. "Zawiedliśmy"

Jak podało w najnowszym komunikacie przedsiębiorstwo żeglugowe Hurtigruten, do tej pory koronawirusa wykryto u 36 spośród 158 członków załogi statku Roald Amundsen. Wśród nich jest 32 Filipińczyków, pozostali to obywatele Norwegii, Francji oraz Niemiec. Załoga z zagranicy została przebadana na obecność wirusa przed opuszczeniem swoich krajów, ale nie przeszła kwarantanny przed rozpoczęciem pracy na statku - przekazał armator.

Poszukiwani pasażerowie Roalda Amundsena

Armator wstrzymuje wszystkie rejsy

Duże wycieczkowce nie wysadzą pasażerów w Norwegii

Hoie podkreślił, że zakaz nie będzie miał też zastosowania do regularnego ruchu promowego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.

Koronawirus na wycieczkowcu

Wycieczkowiec Roald Amundsen miał w piątek po południu wypłynąć z Tromso do norweskiego archipelagu w Arktyce Svalbardu. Rejs wstrzymano, gdy koronawirusa potwierdzono u czterech członków załogi. Trafili oni do Szpitala Uniwersyteckiego w Tromso. Statek został odizolowany w porcie w tym mieście, będzie poddany dezynfekcji i nie wypłynie w kolejne rejsy aż do jesieni.