Świat

"Kopnął mnie w plecy i krzyczał". Była partnerka syna księżnej złożyła zeznania

Księżna Mette-Marit i jej syn Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Marius Borg Hoiby jest oskarżony o 38 przestępstw, w tym cztery gwałty i napaści
Źródło: ENEX
Nora Haukland, influencerka i celebrytka, która w latach 2022-2023 była w związku z Mariusem Borgiem Hoibym, synem norweskiej księżnej, złożyła zeznania przed sądem w Oslo. 29-latek jest oskarżony o 38 przestępstw. Grozi mu kara do 16 lat więzienia. Właśnie ruszył proces.

Proces Mariusa Borga Hoiby'ego odbywa się w czasie, gdy narastają kontrowersje wokół norweskiej rodziny królewskiej. Przyczyniło się do tego opublikowanie przez Departament Sprawiedliwości USA akt ze sprawy Jeffreya Epsteina. Ujawniły one powiązania księżnej Mette-Marit, żony następcy tronu, ze skazanym przestępcą seksualnym.

29-letni Marius Borg Hoiby, syn księżnej ze związku sprzed jej ślubu z księciem Haakonem, jest oskarżony o 38 przestępstw, w tym cztery gwałty i napaści. W razie skazania grozi mu do 16 lat więzienia.

Zeznania partnerki Hoiby'ego

Nora Haukland, influencerka i celebrytka, która była w związku z Mariusem Borgiem Hoibym w latach 2022-2023, jest pierwszą domniemaną ofiarą, która zeznawała w procesie przed sądem okręgowym w Oslo. Hoiby'emu postawiono zarzut nadużyć w bliskim związku wobec Haukland. 29-latek temu zaprzecza.

28-letnia Haukland, stając przed sądem we wtorek, opisała incydent, w którym, jak twierdzi, Hoiby uderzył ją w szczękę i wargę. - Pamiętam, jak upadłam na ziemię i skuliłam się. Potem kopnął mnie w plecy i dalej krzyczał - mówiła.

Kiedy w sądzie odtworzono nagranie audio z tego dnia, na którym słychać, jak Hoiby nazywa ją "pieprzoną kłamliwą dziwką", Haukland rozpłakała się.

Zapytana o zdarzenie z kwietnia 2023 roku, kiedy to, według prokuratora, została złapana za szyję i przyciśnięta do lodówki, powiedziała, że ​​nie pamięta zdarzenia opisanego policji przez świadka. - Chwytał mnie za szyję. Zdarzało się to bardzo często - zeznała.

Księżna Mette-Marit i jej syn Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Księżna Mette-Marit i jej syn Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Źródło: Haakon Mosvold Larsen/PAP/EPA

Opisując ich związek, powiedziała: - On tak naprawdę nie chciał, żebym cokolwiek robiła. Myślę, że chciał mnie utrzymać na poziomie, na którym czułabym się jeszcze bardziej bezsilna.

Wspomniała, że ​​próbował kontrolować jej wybory zawodowe i to, jak się ubierała. Kiedy występowała w reality show "Dziewczyny z Oslo", "wpadł w furię", bo na Ibizie założyła bikini. - Chodziło o kontrolę. Bardzo bałam się nie przestrzegać jego poleceń. Całkowicie zmieniłam swój styl - powiedziała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Syn oskarżony o gwałty, ona wśród znajomych Epsteina. "Czy może być po tym królową?"
Maciej Wacławik
Król Harald V w 2024 roku
Nietypowe zdjęcie urodzinowe króla. "To nie przypadek"
Księżna Mette-Marit na kolacji z okazji 25. rocznicy otwarcia ambasad państw nordyckich w Berlinie (21.10.2024)
Księżna przeprasza. Chodzi o jej relacje z Epsteinem

Miała "​​błagać" parę książęcą, aby wysłali Hoiby'ego na odwyk

Po rozstaniu, jak mówiła Haukland, próbowała mu pomóc. Opisała, jak księżna Mette-Marit zadzwoniła do niej, ponieważ przez kilka dni nie mogła się skontaktować z synem. Młoda kobieta powiedziała, że ​​zgodziła się pomóc w jego odnalezieniu. Po jego powrocie do Skaugum, oficjalnej królewskiej rezydencji Mette-Marit i następcy tronu księcia Haakona, miała "​​błagać" parę książęcą, aby wysłali Hoiby'ego na odwyk. Ale tego nie zrobili.

Marius Borg Hoiby w towarzystwie norweskiej rodziny królewskiej, 2022 r.
Marius Borg Hoiby w towarzystwie norweskiej rodziny królewskiej, 2022 r.
Źródło: LISE ASERUD/PAP

- Marius idzie pod prysznic, a ja stoję tam z jego matką i [księciem - red.] Haakonem i po prostu się załamuję i mówię: "Teraz musicie mu pomóc. Nie widzicie, że on potrzebuje pomocy"?

Składając zeznania we wtorek, Hoiby powiedział, że nie był "aniołkiem" w tym związku. Syn księżnej ma kontynuować swoje zeznania w środę. Nie przyznał się do winy w najpoważniejszych przestępstwach, w tym dotyczących zarzutu gwałtu.

pc

TVN24 HD
pc
Opracował Adam Styczek / az

Źródło: Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Haakon Mosvold Larsen/PAP/EPA

Tagi:
Norwegia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica