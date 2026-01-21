Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Syn przyszłej królowej z nowymi zarzutami

Marius Borg Hoeiby i Ingrid Alexandra
Marius Borg Hoeiby w sądzie w 2024 roku
Źródło: Reuters
Syn norweskiej księżnej usłyszał kolejne zarzuty. Dotyczą one przyjęcia i przekazania trzech i pół kilo marihuany. Marius Borg Hoeiby dostał też zarzuty złamania sądowego zakazu zbliżania. Za wszystkie stawiane zarzuty grozi mu nawet 16 lat pozbawienia wolności.

Marius Borg Hoeiby, syn norweskiej księżnej Mette-Marit, usłyszał kolejne zarzuty, w tym dotyczące handlu narkotykami, i przyznał się do winy. W lutym przed sądem w Oslo ruszy proces, w którym odpowie na zarzuty między innymi o stosowanie przemocy wobec partnerek.

Według ustaleń prokuratury w lipcu 2020 roku Hoeiby przyjął co najmniej 3,5 kg marihuany, a następnie przetransportował ją i przekazał innej osobie. Z powodu rodzaju i znacznej ilości substancji czyn został zakwalifikowany jako ciężkie przestępstwo narkotykowe.

Hoeiby miał również naruszyć sądowy zakaz zbliżania się do kobiety, która złożyła zeznania w innych sprawach przeciwko niemu. Mimo decyzji sądu miał próbować nawiązać z nią kontakt. Prokuratura uznała to za poważne naruszenie prawa, co może skutkować dodatkową odpowiedzialnością karną

Nawet do 16 lat pozbawienia wolności

Obrońcy Hoeiby'ego poinformowali, że ich klient przyznaje się do nowych zarzutów. Zostały one dołączone do głównego aktu oskarżenia, który obejmuje łącznie 32 czyny. W czerwcu ubiegłego roku Hoeiby został oskarżony między innymi o cztery gwałty, znęcanie się, przemoc, groźby oraz zniszczenie mienia. Hoeiby przyznał się do części zarzutów. Grozi mu kara do 16 lat pozbawienia wolności.

Marius Borg Hoeiby i księżniczka Ingrid Alexandra
Marius Borg Hoeiby i księżniczka Ingrid Alexandra
Źródło: Lise Aaserud/NTB/PAP

Marius Borg Hoeiby jest synem norweskiej księżnej Mette-Marit z wcześniejszego związku, zanim poznała księcia Haakona. Wychowywał się w rodzinie królewskiej, razem z księżniczką Ingrid Alexandrą i księciem Sverre Magnusem, choć nie jest jej członkiem, nie ma tytułu ani oficjalnych obowiązków. Mąż Mette-Marit, książę Haakon, jest następcą norweskiego tronu.

OGLĄDAJ: Trump o Grenlandii: tylko USA mogą ją zabezpieczyć
trump w davos

Trump o Grenlandii: tylko USA mogą ją zabezpieczyć
WYDANIE SPECJALNE

trump w davos
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lise Aaserud/NTB/PAP

Udostępnij:
TAGI:
NorwegiaNarkotykiPrzemoc domowaPrzemocPrzemoc seksualna
Czytaj także:
Zniszczona willa jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków
Zburzył zabytkową willę, stanie przed sądem
Wrocław
Samochód GOPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wyszedł w góry i zaginął. "Spełnił się najczarniejszy scenariusz"
Kraków
Donald Trump
Trump chwali amerykańską gospodarkę w Davos. "Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"
BIZNES
pies zima shutterstock_2707683871
Jeśli opiekun zwierzęcia nie wywiązuje się z tego, to łamie prawo
METEO
Powódź w Tunisie w Tunezji
"Deszcz nie przestawał padać całą noc"
METEO
Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Rzucał kostką brukową, uszkodził siedem witryn
Łódź
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś podpalił jej włosy na Dworcu Centralnym. "Poczułam okropny smród spalenizny"
WARSZAWA
filipiny antipolo smartfon shutterstock_1511643029
Wolta Filipin w sprawie narzędzia Muska
BIZNES
imageTitle
Porażka w Lizbonie, problemy w kraju. Trudny czas PSG
EUROSPORT
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na torach, uszkodzona trakcja. Nawet ponad godzinę opóźnień w stolicy
WARSZAWA
Do kolizji doszło przed hangarem
"Poważny incydent" na lotnisku. Zderzyły się samoloty
Katowice
Gavin Newsom na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
"To żałosne". Gubernator Kalifornii ostro o europejskich przywódcach
Świat
Kopalnia w Lubinie
Wstrząsy w kopalni, dwie osoby z lekkimi obrażeniami
Wrocław
Donald Trump
"Specjalne wystąpienie" Donalda Trumpa w Davos w TVN24 i TVN24+
Świat
Czy dzieci powinny wręczać dziadkom alkohol?
Kontrowersyjne świętowanie. "To nie są niewinne żarty"
Zespół autorów
Justyna SucheckaNatalia SzostakKatarzyna Korzeniowska
Sala KRS
Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów
WARSZAWA
Dwa psy porzucone pod płotem legnickiego schroniska
Dwa psy przywiązane do płotu schroniska i zostawione na mrozie
Wrocław
Policja (zdj. ilustracyjne)
Przerobione zdjęcia uczennic, policja bada sprawę
Łódź
Quito, stolica Ekwadoru
Byli "wyspą pokoju". W ciągu roku lawinowo wzrosła liczba morderstw
Świat
Mężczyzna siekierą zabił kota
Zabił kota siekierą. Jest prawomocny wyrok
Lublin
Trudne warunki atmosferyczne w Barcelonie
Fale wysokie na 2,5 metra. Władze zakazują wchodzenia do wody
METEO
Magdalena Fręch w Australian Open
Fręch nie dała rady. Paolini tym razem za mocna
EUROSPORT
Zwierzęta znalazły bezpieczne schronienie
Zaniedbane, na łańcuchu, w budach pełnych szkła
Poznań
Kapliczka stała przy drodze wzdłuż ulicy Sandomierskiej w Kielcach
Zniknęła kapliczka, kuria napisała o "dewastacji". Prawda okazała się inna
Kielce
imageTitle
Upał zebrał żniwo. Groźny moment na korcie w Melbourne
EUROSPORT
Teoria "wielkiego resetu majątku" Polaków. Straszą czy ktoś chce zarobić?
"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna
Gabriela Sieczkowska
Kontrola paszportowa na lotnisku Kraków Balice
Przylecieli z Abu Zabi, mieli sfałszowane wizy
Kraków
Ustawianie na torach wykolejonego pociągu
"Naturalne wyłupanie szyny" wykoleiło pociąg. Jest ruch prokuratury
MAŁOPOLSKA
Zakorkowana ulica
Polskie miasto czwartym najbardziej zakorkowanym na świecie
Łódź
imageTitle
Prawie sześć godzin na korcie. "Wycisnęliśmy z siebie ostatnią kroplę energii"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica