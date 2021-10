Trwa ustalanie przyczyn ataku w Kongsbergu

Norweskie służby specjalne PST próbują wyjaśnić motyw ataku w Kongsbergu. Świadkowie zdarzenia wspominają zaś chaos w czasie zamachu. - Trudno to zrozumieć, wiele osób jest w szoku. Trudno w to uwierzyć, że coś takiego stało się w naszym mieście - powiedział miejscowy duchowny.

- Widziałem mężczyznę trafionego strzałą w plecy. To był policjant po służbie, który był w sklepie. Powiedział mi, żebym wrócił do domu – powiedział "Guardianowi" jeden ze świadków ataku. Inny, kobieta, która było blisko zdarzenia, wspominała, że "słyszała strzały ostrzegawcze oddane przez policjantów". - Zobaczyłam też kilka strzał, ale nie widziałam sprawcy, który nimi strzelał – przekazała. – Panowało wielkie zamieszanie. Ludzie biegali i sprawdzali, czy komuś jeszcze nie stała się krzywda – dodała.

- Trudno to zrozumieć, wiele osób jest w szoku. Trudno w to uwierzyć, że coś takiego stało się w naszym mieście - powiedział miejscowy duchowny.

"Miał problemy psychiczne"

Sprawcą środowego ataku jest 37-letni Duńczyk Espen Andersen Brathen - podał norweski dziennik "VG". Według gazety miał on problemy psychiczne. "Nie pracował, mieszkał sam. Jego krąg przyjaciół musiał być ograniczony" - podkreśla dziennik, powołując się na informacje od sąsiadów.

W ubiegłym roku Brathen otrzymał sądowy zakaz zbliżania się do rodziców, do których domu się włamał i którym groził śmiercią rewolwerem. Jak podała z kolei gazeta "Aftenposten", tłem konfliktu była niechęć do wyprowadzki. Według telewizji NRK mężczyzna był wcześniej skazany za włamanie oraz posiadanie niewielkiej ilości haszyszu.