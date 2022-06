Norwegia anuluje kontrakt na śmigłowce wojskowe NH90

W 2001 roku Norwegia podpisała umowę z europejskim konsorcjum NHIndustries z siedzibą we Francji na dostawę do 2008 roku 14 śmigłowców. - Do tej pory kontrakt nie został zrealizowany. Będziemy domagać się zwrotu wypłaconych pięciu miliardów koron (blisko pół miliarda euro) plus odsetek, a dostarczone już śmigłowce zwrócimy - podkreślił Gram na zwołanej konferencji.