"Byliśmy pewni, że wszyscy umrzemy". 10 lat od masakry na wyspie Utoya

Przemawiając do ocalałych i rodzin ofiar, szefowa norweskiego rządu Erna Solberg podkreśliła, że w ciągu ostatniej dekady wiele zrobiono, by poprawić gotowość służb bezpieczeństwa i zwalczać wszelkie formy ekstremizmu. Wskazała, że najważniejszym środkiem zaradczym jest "umocnienie się przeciwko nietolerancji i mowie nienawiści".

Zamachy na wyspie Utoya i w Olso

Przeżyła atak Breivika. "Walczyłam z depresją"

- Wszyscy na wyspie po zamachu myśleli, czemu z nim nie walczyliśmy? Czemu nic nie zrobiliśmy? Ale to łatwiej powiedzieć, niż zrobić, kiedy my do walki mieliśmy tylko dwie ręce, a on miał broń - powiedziała.