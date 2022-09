Wzburzona woda i bąble na powierzchni Bałtyku nad Nord Stream. Duńskie wojsko publikuje nagranie

Duńskie siły zbrojne pokazały nagrania, na których widać wzburzoną wodę i bąble unoszące się na powierzchni Morza Bałtyckiego nad wyciekami z gazociągów Nord Stream. We wtorek Szwedzka Administracja Morska poinformowała o dwóch wyciekach gazu z Nord Stream 1. Z kolei dzień wcześniej duńskie władze doniosły o awarii Nord Stream 2. - Nie ma wątpliwości, że to eksplozje - stwierdził Bjoern Lund ze szwedzkiej Narodowej Sieci Sejsmologicznej (SNSN).

We wtorek szef Duńskiej Agencji Energii przekazał, że wyciek gazu z Nord Stream 2 będzie trwał przez następne kilka dni, a być może przez tydzień.

Na miejsce duńskie wojsko wysłało fregatę Absalon, której konstrukcja pozwala na uszczelnienie kadłuba, by do środka nie przedostawał się gaz, oraz statek z zapleczem do monitoringu skażeń Gunnar Thorson. Akcję wspiera również śmigłowiec.