Szwecja zapewnia, że współpracuje w sprawie Nord Stream. Powołuje się jednak na "poufność" 

Niezależny portal Meduza a także media latynoamerykańskie twierdzą, że Kreml dąży do zawieszenia broni z Ukrainą. Według tych publikacji rosyjskie władze chcą zyskać na czasie i przygotować się do ponownego ataku na początku 2023 roku. Według Mychajła Podolaka, doradcy prezydenta Ukrainy, władze w Kijowie nie planują rozmawiać z Władimirem Putinem. - Co daje zawieszenie broni Ukrainie według rosyjskiego scenariusza? - pytał Podolak, cytowany przez jeden z portali.