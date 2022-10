"Najnowsza zmyślona historia" Rosji w sprawie Nord Stream. Wielka Brytania reaguje

Wielka Brytania zaprzeczyła oskarżeniom ze strony Rosji, jakoby to marynarka wojenna Londynu była odpowiedzialna za uszkodzenia gazociągów Nord Stream. Jak podkreślono, stanowisko Kremla to "fałszywe twierdzenia na ogromną skalę".

Rosyjskie ministerstwo oskarża Wielką Brytanię

Wcześniej w sobotę rosyjskie ministerstwo twierdziło, że to jedna z jednostek brytyjskiej Royal Navy była odpowiedzialna za uszkodzenie gazociągu. "Według dostępnych informacji członkowie tej jednostki brytyjskiej marynarki wojennej brali udział w planowaniu, przygotowywaniu i realizacji ataku terrorystycznego na Morzu Bałtyckim 26 września tego roku" - napisał rosyjski resort, nie podając żadnych dowodów na te twierdzenia ani nie wyjaśniając, o jaką dokładnie jednostkę chodzi. Uważa się, że co najmniej 50 metrów podmorskiego gazociągu, którym transportowano rosyjski gaz do Europy, zostało zniszczone wskutek eksplozji. Władze niemieckie, duńskie i szwedzkie badają to zdarzenie, a duńska policja przekazała, że potężne eksplozje spowodowały cztery dziury w gazociągach. Do tej pory jednak nie ustalono ostatecznie, kto lub co spowodowało wybuchy.