"Administracja Bidena ocenia, że kompletne zablokowanie Nord Stream 2 jest albo niemożliwe, albo zbyt kosztowne"

Oni szukają trzeciej drogi - tak o dylematach, wobec których stanęła administracja prezydenta Joe Bidena w sprawie Nord Stream 2 mówił były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. Odniósł się do odstąpienia przez stronę amerykańską od sankcji nałożonych na firmę budującą gazociąg przy jednoczesnym nałożeniu sankcji na niektóre statki i podmioty zaangażowane w przedsięwzięcie. Stanowisko polskich władz w tej sprawie przedstawił ambasador Piotr Wilczek.

W środę USA nałożyły sankcje na niektóre statki i podmioty zaangażowane w budowę rurociągu Nord Stream 2 , który miałby transportować rosyjski gaz do Niemiec, czemu sprzeciwia się prezydent Joe Biden. Administracja zdecydowała jednak o odstąpieniu od sankcji nałożonych na firmę budującą gazociąg .

Były ambasador USA w Polsce: Sytuacja jest skomplikowana. Administracja Bidena szuka trzeciej drogi

Zdaniem dyplomaty "oni szukają trzeciej drogi". - Co to znaczy? To znaczy, że Nord Stream 2 jest szkodliwy dla bezpieczeństwa energetycznego całej Europy, także dla Polski czy Ukrainy - dodał.