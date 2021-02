Merkel i jej następca jednym głosem o Nord Stream 2. "Niemiecki rząd podąża właściwym kursem"

Armin Laschet w ubiegłym miesiącu został wybrany na nowego przewodniczącego współrządzącego w Niemczech CDU. Obecny premier Nadrenii Północnej-Westfalii ma największe szanse, by po wrześniowych wyborach w Niemczech zostać nowym kanclerzem, zajmując to stanowisko po Angeli Merkel, która zadeklarowała, że po 15 latach nie będzie ubiegała się ponownie o urząd.

Partia Zielonych, która jest najbardziej prawdopodobnym przyszłym koalicjantem CDU/CSU, wzmocniła swój sprzeciw wobec rurociągu w związku z uwięzieniem Aleksieja Nawalnego. Zdaniem Lascheta, nie wydaje się możliwe, by różnice na tym tle uniemożliwiły zawarcie koalicji. – Nie sądzę, by kwestia Nord Stream 2 była wielkim wyborczym problemem. Co więcej, wydaje mi się, że konsensus, na przykład z Zielonymi, jest możliwy – ocenił.