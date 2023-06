Wysadzenie Nord Stream i trop Andromedy. Polska prokuratura komentuje

Załoga jachtu Andromeda, która - zdaniem niemieckich śledczych - mogła brać udział w operacji wysadzenia gazociągów Nord Stream, we wrześniu ubiegłego roku przybiła do polskiego portu. Nie dokonywała w nim jednak załadunku i została skontrolowana przez polską Straż Graniczną - przekazała "Rzeczpospolitej" Prokuratura Krajowa. Z ustaleń portalu Frontstory wynika, że łódź miała przybić do portu w Kołobrzegu w dniach poprzedzających odnotowanie wycieku z rurociągów.

Prokuratura: załoga jachtu była poddana kontroli przez polską Straż Graniczną

Media: Andromeda nie miała systemu automatycznej identyfikacji

Portal Frontstory odnotował, że "jednym z problemów, jaki z Andromedą od miesięcy mają śledczy we wszystkich krajach, to brak zapisu jej podróży po Bałtyku". "Większość dużych jachtów używa systemu AIS, który zapisuje ślad łodzi na wodzie, na przykład odwiedzane porty. Andromeda nie miała takiego systemu" - czytamy.

Według autorów łódź miała przybić do mariny w Kołobrzegu 19 września. "Z ustaleń śledztwa wynika, iż jacht ten przypłynął do Polski z Wiek z Rugii, a na jego pokładzie znajdowało się 6 osób"- odpowiedziała prokuratura na pytania portalu.

To - jak czytamy - kłóci się z ustaleniami duńskich śledczych, według których Andromeda zawinęła do duńskiego Christianso między 16 a 18 września. "Jeśli to prawda, to do Kołobrzegu jacht przypłynął 19 września właśnie od strony Christianso, a nie Wiek w Niemczech" - zaznaczyli autorzy.