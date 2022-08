Legendarna aktorka kandyduje do Senatu. 95-letnia Gina Lollobrigida na pierwszym miejscu listy

95-letnia gwiazda włoskiego kina Gina Lollobrigida będzie kandydować do Senatu z listy Włochy Suwerenne i Ludowe - podał w sobotę dziennik "La Repubblica". Przypomina, że legendarna aktorka próbowała już swych sił w polityce, kandydując w 1999 roku do Parlamentu Europejskiego.

Wybory parlamentarne we Włoszech odbędą się 25 września.

Aktorka, fotoreporterka, gwiazda

Najgłośniejsze role Lollobrigidy to między innymi śpiewaczka Lina Cavalieri w filmie "Najpiękniejsza kobieta świata" z 1959 roku, wieśniaczka w komedii "Chleb, miłość i fantazja" z roku 1953 (za którą została nominowana do nagrody BAFTA), była też między innymi nominowana do Złotego Globu za kreację Franceski Gioberti w telewizyjnej operze mydlanej "Falcon Crest" z roku 1984. Z kolei za rolę Marietty w dramacie kryminalnym "Prawo" z roku 1959 odebrała nagrodę Bambi, a za kreację Lisy Heleny Fellini w komedii romantycznej "Kiedy nadejdzie wrzesień" z roku 1961, z Rockiem Hudsonem, zdobyła Złoty Glob.