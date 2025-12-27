Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rośnie liczba rannych w zmasowanym ataku Rosji. 300 tysięcy domów bez prądu

Kijów, Ukraina (27.12.2025)
Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę
Źródło: Reuters
W nocy z piątku na sobotę Rosja zaatakowała Ukrainę z użyciem 500 dronów i 40 pocisków rakietowych - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. W stolicy słychać było eksplozje, wybuchały pożary. Do ponad 20 wzrosła liczba rannych. "W środku zimy jedna trzecia stolicy została pozbawiona ogrzewania" - podał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę przed niedzielnym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W nocy z piątku na sobotę w wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny - przekazał portal Ukraińska Prawda. O godzinie 1.28 Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o zagrożeniu użycia broni balistycznej z Briańska (rosyjskie miasto przy granicy z Ukrainą i Białorusią - red.).

Pociski manewrujące miały zostać odpalone z rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95. Media i kanały monitorujące sytuację w przestrzeni powietrznej Ukrainy informowały także o zagrożeniu ze strony dronów.

Służby przy zrujnowanym przez rosyjski atak bloku
Służby przy zrujnowanym przez rosyjski atak bloku
Źródło: dsns.gov.ua

Eksplozje w Kijowie. Są ranni

Przed godziną 2 czasu lokalnego mer Kijowa napisał o eksplozjach. "Wybuchy w stolicy. Działają siły obrony przeciwlotniczej. Pozostańcie w schronach!" - przekazał Witalij Kliczko w mediach społecznościowych.

"Już 22 rannych w stolicy, w tym dwoje dzieci. 12 osób trafiło do szpitali” - napisał Kliczko w komunikatorze Telegram. Co najmniej jedna osoba jest poszukiwana pod gruzami zniszczonego domu mieszkalnego - podał portal Ukrainska Prawda.

Rosyjski atak na Kijów
Rosyjski atak na Kijów
Źródło: Reuters

W wyniku uderzenia drona typu Shahed-131/136 doszło do pożaru 24-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego w dzielnicy darnickiej Kijowa, na lewym brzegu Dniepru. Pożar wybuchł także w bloku mieszkalnym w dzielnicy dniprowskiej ukraińskiej stolicy.

W innych regionach kraju ranna została co najmniej jedna osoba. To mieszkaniec obwodu iwanofrankowskiego. Uszkodzeniu uległy budynki wielopiętrowe w Wyszogrodzie.

Alarm powietrzny w Ukrainie. Stan na 27 grudnia 2025 roku
Alarm powietrzny w Ukrainie. Stan na 27 grudnia 2025 roku
Źródło: alert.in.ua

"W środku zimy jedna trzecia stolicy pozbawiona ogrzewania"

Według największej prywatnej spółki energetycznej Ukrainy DTEK po nocnym rosyjskim ataku powietrznym na stolicę Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej na lewym brzegu Kijowa.

Brak prądu w Ukrainie jest bardzo często równoznaczny z brakiem ogrzewania, ponieważ elektrociepłownie, które dostarczają ciepło do ukraińskich domów, potrzebują do pracy energii elektrycznej. Władze Kijowa poinformowały, że bez ogrzewania pozostało 2600 budynków mieszkalnych, 187 przedszkoli i 138 szkół w stolicy kraju. Z kolei całym regionie kijowskim po rosyjskim ataku 320 000 gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. 

Zmasowany atak na Kijów
Zmasowany rosyjski atak na Kijów - 27.12.2025r.
Źródło: Reuters

"Ekipy remontowe rozpoczęły już prace w niektórych obiektach energetycznych. W innych personel pozostaje w schronach, a ratownicy i ekipy remontowe rozpoczną pracę, gdy tylko ustaną alarmy przeciwlotnicze" - poinformował Zełenski.

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha zauważył, że "w środku zimy jedna trzecia stolicy została pozbawiona ogrzewania". Nad ranem w Kijowie była ujemna temperatura i zapowiadano opady śniegu.

Nocny atak na Ukrainę - 27.12.2025r.
Nocny atak na Ukrainę - 27.12.2025r.
Źródło: dsns.gov.ua

W związku z atakiem Rosji w Ukrainie Polska poderwała myśliwce - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie zostały czasowo zamknięte.

Zełenski: Rosja użyła 500 dronów i 40 pocisków rakietowych

Przed godziną 10 rosyjskie ataki skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Od wczorajszej nocy użyto prawie 500 dronów – dużej liczby 'szahedów' – a także 40 pocisków, w tym Kindżałów (rosyjskie hipersoniczne pociski rakietowe - red.). Głównym celem jest Kijów – obiekty energetyczne i infrastruktura cywilna" - poinformował we wpisie w mediach społecznościowych i podkreślił, że atak wciąż trwa.

Ukraiński przywódca potwierdził, że doszło do trafień w budynki mieszkalne.

Nocny atak na Ukrainę - 27.12.2025r.
Nocny atak na Ukrainę - 27.12.2025r.
Źródło: dsns.gov.ua

Zauważył, że ataki mają miejsce w momencie intensyfikacji rozmów pokojowych. "W ciągu ostatnich kilku dni pojawiło się wiele pytań – gdzie więc jest odpowiedź Rosji na propozycje zakończenia wojny, składane przez Stany Zjednoczone i świat? Przedstawiciele Rosji prowadzą długie rozmowy, ale w rzeczywistości Kindżały i 'szahedy' przemawiają za nimi. Takie jest prawdziwe podejście Putina i jego najbliższego otoczenia. Nie chcą zakończyć wojny i starają się wykorzystać każdą okazję, by jeszcze bardziej pogłębić cierpienie Ukrainy i zwiększyć presję na innych na całym świecie" - przekonywał.

Jego zdaniem presja na Rosję "wciąż jest niewystarczająca". Zaapelował do sojuszników Kijowa. "Jeśli Rosja zamieni nawet okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w czas zniszczonych domów i spalonych mieszkań, zrujnowanych elektrowni, to na tę chorą działalność można odpowiedzieć jedynie naprawdę zdecydowanymi krokami. Stany Zjednoczone mają takie możliwości. Europa ma takie możliwości. Wielu naszych partnerów ma takie możliwości. Kluczem jest ich wykorzystanie" - oświadczył i zaznaczył, że "równie ważne jest dalsze wspieranie obronności Ukrainy".

Nocny atak na Ukrainę - 27.12.2025r.
Nocny atak na Ukrainę - 27.12.2025r.
Źródło: dsns.gov.ua

Przywódca zapowiedział, że jego kraj "nie ograniczy wysiłków dyplomatycznych, ale dyplomacja nie zadziała bez bezpieczeństwa". "Bezpieczeństwo muszą zapewnić najsilniejsze mocarstwa świata i będziemy o tym rozmawiać w szczególności dziś i jutro z europejskimi przywódcami, z premierem Kanady i prezydentem Stanów Zjednoczonych" - dodał.

Putin "celowo nakazał masowe bombardowanie przed rozmowami Trump-Zełenski"

Szef ukraińskiej dyplomacji przekonywał we wpisie na platformie X, że "jedyną odpowiedzią Rosji na wysiłki pokojowe są brutalne ataki z użyciem setek dronów i pocisków na Kijów oraz inne miasta i regiony". "Putin musi zdać sobie sprawę, że dalsze odrzucanie pokoju będzie miało bardzo wysoką cenę dla niego i jego reżimu" - ostrzegał.

"Putin celowo nakazał masowe bombardowanie obszarów mieszkalnych i krytycznej infrastruktury Kijowa w momencie, gdy przywódcy Ukrainy i USA przygotowują się do spotkania i poparcia pokoju" - podkreślił Sybiha.

Zwrócił uwagę również, że "Stany Zjednoczone, Europa i inni partnerzy mają niezbędne środki nacisku", aby zwiększyć "koszty, zarówno dla rosyjskiej gospodarki, jak i dla jej strat na polu bitwy".

"Nie może być żadnych przerw w naciskach na Rosję, pomocy we wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej i wsparciu naszej odporności energetycznej" - podsumował Sybiha.

Rozmowy Trump - Zełenski

Przed nocnymi atakami Zełenski powiedział, że jego rozmowy na Florydzie w niedzielę skupią się na terytorium, które obie strony będą kontrolować po przerwaniu walk. W opublikowanym w piątek wywiadzie dla portalu Politico Donald Trump nawiązał do spodziewanego spotkania. - Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę. Zobaczymy więc, co ma - skomentował.

- Myślę, że wszystko pójdzie dobrze z (przywódcą Rosji Władimirem - red.) Putinem - dodał Trump i zaznaczył, że spodziewa się rozmowy z nim w najbliższym czasie. W niedzielę Biały Dom potwierdził datę i miejsce spotkania.

Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"

Wojna w Ukrainie to najbardziej śmiercionośny konflikt w Europie od czasów II wojny światowej - podkreśla Reuters.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: Reuters, Ukraińska Prawda, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Gleb Garanich / Reuters / Forum

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaKijów
Czytaj także:
Możliwa gołoledź
Jak jeździć po śliskiej nawierzchni. "Po pierwsze maksymalna koncentracja"
METEO
imageTitle
Czołowy tenisista rezygnuje z Australian Open. "To nie byłoby mądre"
EUROSPORT
prad shutterstock_2646359747
Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"
BIZNES
Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Gdyni
Dwa śmiertelne wypadki na Pomorzu. Nie żyją rowerzysta i pieszy
Trójmiasto
Zdewastowana klatka schodowa jednej z kamienic przy ulicy Łagiewnickiej
Woda ze zdroju, szczury w piwnicy, ognisko pod drzwiami
Bartosz Żurawicz
W Wielkopolsce zawyją syreny alarmowe (zdj. ilustracyjne)
Zawyją syreny. Alert RCB w Wielkopolsce
Poznań
pap_20231214_107
Ciało 18-latka znalezione przed dyskoteką. Dwie osoby zatrzymane
Białystok
imageTitle
Legendarny start Stocha. "Jak teraz mogę się porównywać do Kamila?"
EUROSPORT
Ślisko na chodnikach w Warszawie
"Jedno wielkie lodowisko". Ślisko na chodnikach
WARSZAWA
Śnieg w Nowym Jorku
Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy
METEO
Akcja na Motławie
Powiedział, że w rzece zostali jego koledzy. A byli w hotelu
Trójmiasto
25 min
pc
Amerykańska "recepta na rozpad UE"
Horyzont
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
BIZNES
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni od niedzieli w TVN, Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Opady marznące, oblodzenie, ślisko
IMGW ostrzega przed ślizgawicami. Mapy zagrożeń
METEO
Akcja strażaków przy Bakalarskiej
W nocy spaliły się kontenery
WARSZAWA
imageTitle
Haaland stanął na wadze po świętach. Trener nie krył dumy
EUROSPORT
Sporna granica pomiędzy Kambodżą a Tajlandią
Spór na tej granicy trwa od ponad 100 lat. Jest porozumienie
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
BIZNES
Zełenski i Trump w Białym Domu
Komunikat Białego Domu o spotkaniu Trump - Zełenski. Jest miejsce i data
imageTitle
Trwa świetna seria Bulls. Zaskakująca porażka lidera
EUROSPORT
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Dwa lotniska były zamknięte
Polska
Radzimir Dębski podczas koncertu inaugurującego polską prezydencję przy Radzie Unii Europejskiej
Polak u boku Snoop Dogga. "Zrobiliśmy historię"
Kultura i styl
Zamach w izraelskim mieście Bet Szean. Nie żyją dwie osoby
Atak w Izraelu. Dwie osoby nie żyją
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
METEO
Arsenij Konowałow
Zatrzymanie byłego rosyjskiego dyplomaty. "Czy pan wie, co się stało?"
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Awaryjne lądowanie z powodu śmierci pasażera
imageTitle
Niespodziewana przegrana Świątek. Rozbiła ją 57. rakieta WTA
EUROSPORT
28 min
pc
"To jest na granicy zbrodni". Rodzicu, na to w sieci może trafić twoje dziecko
Czarno na białym
Paryskie metro (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika w paryskim metrze. Trzy kobiety ranne

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica