Nocny atak na lotnisku w Teheranie. Izrael "zniszczył samolot przywódcy"

Siły Zbrojne Izraela (IDF) oświadczyły, że samolot był wykorzystywany przez Chameneiego i innych wysokich rangą irańskich urzędników "do realizacji zamówień militarnych oraz utrzymywania stosunków z krajami osi". Dodały, że zniszczenie tego "strategicznego zasobu" stanowi cios dla "zdolności koordynacyjnych" Iranu wobec grup działających w jego imieniu, jego "budowy potęgi militarnej oraz zdolności reżimu do odbudowy".
"Siły Obronne Izraela (IDF) zniszczyły dziś w nocy w sposób celowy samolot przywódcy irańskiego reżimu terrorystycznego na lotnisku Mehrabad w Teheranie" - napisało IDF w poniedziałek rano na X. Zapowiedziano też kolejne ataki na "wszelkie środki wykorzystywane przez siły zbrojne irańskiego reżimu terrorystycznego w całym Iranie".
To kolejne uderzenie Izraela na lotnisko w Teheranie
Portal Times of Israel przypomina, że na początku marca Izraelskie Siły Powietrzne (IAF) zniszczyły 16 samolotów na międzynarodowym lotnisku Mehrabad. Według wojska były wykorzystywane przez Siły Al-Kuds, elitarnej jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, do transportu broni i gotówki do wspieranych przez Iran organizacji, w tym Hezbollahu w Libanie.
Według wojska Iran przeniósł część samolotów do magazynów przeznaczonych dla maszyn wycofanych z eksploatacji, aby utrudnić Izraelowi ich identyfikację.
Mehrabad to jedno z najstarszych lotnisk w Teheranie, obsługujące loty krajowe i regionalne. Oprócz tego, że jest najbardziej ruchliwym cywilnym lotniskiem krajowym, mieści także zasoby irańskich sił powietrznych - zauważa agencja Reuters.
Ajatollah Ali Chamenei, który był najwyższym duchowo-politycznym przywódcą Iranu od 1989 r., został zabity 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Na jego następcę został wybrany syn, Modżtaba Chamenei. Od momentu przejęcia władzy nie pokazał się ani razu publicznie. Pierwsze oświadczenie nowego przywódcy odczytano w reżimowych mediach.
Opracowała Aleksandra Sapeta /lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Siły Powietrzne Izraela