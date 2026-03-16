Nocny atak na lotnisku w Teheranie. Izrael "zniszczył samolot przywódcy"

Benjamin Netanjahu zapowiada kontynuację ataków na Iran Źródło: Reuters

Siły Zbrojne Izraela (IDF) oświadczyły, że samolot był wykorzystywany przez Chameneiego i innych wysokich rangą irańskich urzędników "do realizacji zamówień militarnych oraz utrzymywania stosunków z krajami osi". Dodały, że zniszczenie tego "strategicznego zasobu" stanowi cios dla "zdolności koordynacyjnych" Iranu wobec grup działających w jego imieniu, jego "budowy potęgi militarnej oraz zdolności reżimu do odbudowy".

"Siły Obronne Izraela (IDF) zniszczyły dziś w nocy w sposób celowy samolot przywódcy irańskiego reżimu terrorystycznego na lotnisku Mehrabad w Teheranie" - napisało IDF w poniedziałek rano na X. Zapowiedziano też kolejne ataki na "wszelkie środki wykorzystywane przez siły zbrojne irańskiego reżimu terrorystycznego w całym Iranie".

חיל האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן



צה״ל השמיד הלילה באופן ממוקד את המטוס של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן.



המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא… pic.twitter.com/pLximHkbJV — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 16, 2026 Rozwiń IDF o zniszczeniu irańskiego samolotu rządowego Źródło: X

To kolejne uderzenie Izraela na lotnisko w Teheranie

Portal Times of Israel przypomina, że na początku marca Izraelskie Siły Powietrzne (IAF) zniszczyły 16 samolotów na międzynarodowym lotnisku Mehrabad. Według wojska były wykorzystywane przez Siły Al-Kuds, elitarnej jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, do transportu broni i gotówki do wspieranych przez Iran organizacji, w tym Hezbollahu w Libanie.

Według wojska Iran przeniósł część samolotów do magazynów przeznaczonych dla maszyn wycofanych z eksploatacji, aby utrudnić Izraelowi ich identyfikację.

Mehrabad to jedno z najstarszych lotnisk w Teheranie, obsługujące loty krajowe i regionalne. Oprócz tego, że jest najbardziej ruchliwym cywilnym lotniskiem krajowym, mieści także zasoby irańskich sił powietrznych - zauważa agencja Reuters.

Ajatollah Ali Chamenei, który był najwyższym duchowo-politycznym przywódcą Iranu od 1989 r., został zabity 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Na jego następcę został wybrany syn, Modżtaba Chamenei. Od momentu przejęcia władzy nie pokazał się ani razu publicznie. Pierwsze oświadczenie nowego przywódcy odczytano w reżimowych mediach.

Opracowała Aleksandra Sapeta /lulu