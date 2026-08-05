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Świat

Nocny atak na Kijów, rośnie liczba zabitych. Co najmniej kilkanaście ofiar

Adrian Wróbel
Zespół autorów
Oprac. Milena ZawiślińskaOprac. Adrian Wróbel
|
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Nocny atak na Kijów (5.08.2026 r.)
Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua
W efekcie zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów i obwód kijowski zginęło co najmniej 14 osób. Atak poważnie uszkodził wiele budynków w kilku dzielnicach - poinformowały władze ukraińskiej stolicy.

Co najmniej 14 osób zginęło, a 27 zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Kijów i obwód kijowski – poinformowała w środę Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. "Trwa likwidacja następstw zmasowanego ataku wroga w obwodzie kijowskim" - przekazała DSNS.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w samej stolicy zginęła jedna osoba, a 24 zostały ranne. "Czworo rannych znajduje się w stanie ciężkim" - napisał na Telegramie.

Alarm w Kijowie, rosyjskie rakiety leciały na miasto

Jak podały wcześniej władze Kijowa, rosyjskie rakiety balistyczne zaatakowały siedem rejonów miasta. Mer Kijowa informował na Telegramie, że zniszczony został magazyn znajdujący się w pobliżu centrum, a ekipy ratowników wyciągają ludzi z ruin. "Pod gruzami mogą znajdować się jeszcze inne osoby. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa" - pisał Kliczko. Dodał, że wśród rannych jest kierowca ambulansu.

Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Atak spowodował wyciek amoniaku w jednym z magazynów. Jest on usuwany przez służby ratownicze - podały władze wojskowe. Z kolei doniesienia o pożarze 20-piętrowego wieżowca nie potwierdziły się.

W Kijowie syreny alarmowe włączyły się po północy. Kanały monitoringowe na Telegramie raz po raz uprzedzały o lecących na miasto z Rosji pociskach balistycznych. W mieście słychać było serie głośnych wybuchów.

Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła ataki na Kijów.

Źródło: PAP
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Tagi:
KijówUkrainaWojna w Ukrainie
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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