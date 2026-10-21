Świat Nocne ataki Rosji na Ukrainę. Wśród rannych niemowlę Oprac. Aleksandra Sapeta |

Steve Witkoff w na lotnisku w Petersburgu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: DSNS.GOV.UA

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W nocy z wtorku na środę Moskwa użyła przeciwko Ukrainie pocisków manewrujących "Iskander-K" oraz 186 dronów, w tym 88 odrzutowych - podały Siły Powietrzne Ukrainy w środę rano. Ukraińcom udało się zestrzelić 150 bezzałogowców, w tym 63 odrzutowe.

W zmasowanym ataku na wieś Korotycz, na zachód od Charkowa, bezzałogowce zniszczyły 13 domów. Zginęli 81-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna. 11 osób zostało poszkodowanych, wśród których są dwumiesięczny chłopiec i 8-letnia dziewczynka - powiadomił szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Skutki rosyjskich ataków

W Kijowie dron uderzył w 24-kondygnacyjny blok. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.

W obwodzie połtawskim celem dronów był uniwersytet w mieście Krzemieńczuk, gdzie ranne zostały trzy osoby - przekazały władze tego regionu.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała też o skutkach ataków w obwodzie czernihowskim. W rejonie nowogrodzko-siwerskim, w wyniku ostrzału budynków mieszkalnych wybuchły pożary. Ranna została kobieta - przekazano.

Skutki rosyjskiego ataku w obwodzie czernihowskim - 21.10.2026 r. Źródło zdjęcia: DSNS.GOV.UA

Premier Ukrainy Sergii Koretskyi poinformował na Telegramie, że celem rosyjskich ataków były również obiekty energetyczne w obwodach kijowskim, wołyńskim, odeskim i mikołajowskim.

Wysłannik USA w Rosji

Tymczasem specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczął w środę wizytę w Petersburgu, gdzie spotka się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. W rozmowach będzie też uczestniczył doradca Putina Kiriłł Dmitrijew - podała agencja Reuters.

Witkoff przyleciał do Rosji z Oslo. Tam rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere i prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.