Nocne ataki Rosji na Ukrainę. Wśród rannych niemowlę
W nocy z wtorku na środę Moskwa użyła przeciwko Ukrainie pocisków manewrujących "Iskander-K" oraz 186 dronów, w tym 88 odrzutowych - podały Siły Powietrzne Ukrainy w środę rano. Ukraińcom udało się zestrzelić 150 bezzałogowców, w tym 63 odrzutowe.
W zmasowanym ataku na wieś Korotycz, na zachód od Charkowa, bezzałogowce zniszczyły 13 domów. Zginęli 81-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna. 11 osób zostało poszkodowanych, wśród których są dwumiesięczny chłopiec i 8-letnia dziewczynka - powiadomił szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.
Skutki rosyjskich ataków
W Kijowie dron uderzył w 24-kondygnacyjny blok. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.
W obwodzie połtawskim celem dronów był uniwersytet w mieście Krzemieńczuk, gdzie ranne zostały trzy osoby - przekazały władze tego regionu.
Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała też o skutkach ataków w obwodzie czernihowskim. W rejonie nowogrodzko-siwerskim, w wyniku ostrzału budynków mieszkalnych wybuchły pożary. Ranna została kobieta - przekazano.
Premier Ukrainy Sergii Koretskyi poinformował na Telegramie, że celem rosyjskich ataków były również obiekty energetyczne w obwodach kijowskim, wołyńskim, odeskim i mikołajowskim.
Wysłannik USA w Rosji
Tymczasem specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczął w środę wizytę w Petersburgu, gdzie spotka się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. W rozmowach będzie też uczestniczył doradca Putina Kiriłł Dmitrijew - podała agencja Reuters.
Witkoff przyleciał do Rosji z Oslo. Tam rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere i prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.