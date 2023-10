Nocne ataki Izraela na kryjówki i bazy Hamasu

> Reporter TVN24 Maciej Woroch porównał miasto Gaza do "ruin Warszawy po powstaniu". Jak przekazał, władze Izraela mówią o 1500 ofiarach wśród Izraelczyków i 5441 rannych . Palestyńskie władze podają zaś, że zginęło ponad 8 tysięcy Palestyńczyków w Strefie Gazy i 116 na Zachodnim Brzegu Jordanu, a 22 tysiące Palestyńczyków jest rannych.

> Lekarze i działacze Czerwonego Półksiężyca mieli usłyszeć wezwanie ze strony sił izraelskich do ewakuacji szpitala Al-Quds. W placówce przebywa 400 pacjentów. Jak przekazał przed godziną 9 czasu polskiego Woroch, bombardowania cały czas trwają. - Dwie minuty temu słychać było spadające bomby - mówił reporter.

> Konwój 23 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechał w niedzielę wieczorem do Strefy Gazy przez przejście w Rafah na granicy z Egiptem - poinformował izraelski portal Ynet, powołując się na egipskich urzędników.

> Prezydent USA Joe Biden naciskał w niedzielę na izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, wzywając go do ochrony ludności cywilnej w Gazie oraz do "natychmiastowego i znacznego zwiększenia przepływu pomocy humanitarnej".